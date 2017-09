Alergias en Primavera: Factores, síntomas y medidas de prevención

Durante la primavera, aumentan las consultas por alergias y los principales factores desencadenantes son la presencia de pólenes de árboles desde fines de agosto, con un pico notable en septiembre y una concentración elevada de polen de gramíneas (diferentes tipos de pasto) en octubre y noviembre.



"El 70% de los pacientes tiene rinitis y conjuntivitis alérgica simultáneamente. Un 25% posee sólo rinitis y el 5% predominantemente síntomas oculares, no debemos olvidar que muchos asmáticos tienen rinitis alérgica simultanea y que ambas afecciones se pueden empeorar en forma sucesiva o simultanea si hay alergia al polen y exposición al mismo", sostiene el doctor Jorge Máspero, director médico de la Fundación CIDEA.

Máspero indicó que "los pólenes son dispersados por el viento" y remarcó que si bien los pacientes suelen culpar de sus síntomas a los plátanos porque producen pelusas con espículas que irritan la vista y la nariz, "no siempre son la causa de la alergia del paciente".



"De hecho, otros pólenes como las coníferas, el olmo, el arce y el fresno son causas tanto o más importantes de alergia que el polen de plátanos", agregó en especialista en Alergia e Inmunología.



En ese sentido, el experto comentó que "no es raro tener alergia a distintos pólenes, por ejemplo, árboles y gramíneas (pastos) que polinizan en forma sucesiva aumentando la severidad y duración de los síntomas".



"Sin duda, la alergia a las gramíneas es la más prevalente pero la frecuencia y severidad de cada tipo de alergia al polen varían según las zonas geográficas del país", detalló.



Con relación a aquellas personas que sólo tiene alergia en los meses de septiembre y octubre, Máspero explicó que padecen "una alergia estacional que debe ser evaluada y tratada por un especialista certificado en alergia".



"En muchos casos sabiendo de antemano a qué polen son alérgicos se puede optar por la administración de medicación profiláctica desde unos 10 días antes del comienzo de la polinización. Y para los que tienen síntomas severos, está indudablemente demostrado que la mejor opción es la inmunoterapia con el polen que los afecta, ya que permitirá que en los años siguientes dejen de tener esos síntomas", añadió.



La alergia es una afección causada por mecanismos de hipersensibilidad, que es una reacción exagerada, fuera de lugar, que se produce cuando el organismo se encuentra con estímulos o agentes que, por otra parte, son inocuos como, por ejemplo, el polen.

Las reacciones se manifiestan clínicamente de forma variada y diferente, no sólo de persona a persona sino también en las distintas etapas de la vida de una misma persona.



Factores causales



- Pólenes de árboles como el arce, fresno, plátano, olmo, ligustro, coníferas entre otros, desde fines de agosto y durante septiembre.



- Polen de gramíneas (diferentes tipos de pastos), desde mediados de octubre a principios de noviembre.



- Esporas de hongos: los hongos de interior de los ambientes como, por ejemplo, manchas de pared, pueden causar síntomas durante todo el año y los de exterior, como la Alternaria, predominan a fin del verano y durante el otoño.



- Ácaros de polvo.



- Caspa de animales (mascotas).



Existen una serie de sustancias que, sin ser causas de alergia, contribuyen a empeorar los síntomas por sus características irritativas como:



- Humo de tabaco.

- Aromas demasiados fuertes (desodorantes de ambientes, insecticidas, etc).

En otros casos, algunos medicamentos de uso habitual pueden agravar los síntomas como ser aspirina o beta-bloqueantes.



Síntomas de la alergia nasal

Estornudos.

Secreción nasal.

Congestión nasal (el síntoma que más molesta al paciente y afecta su calidad de vida).

Prurito nasal.

Ojos rojos, prurito ocular, lagrimeo, fotofobia.

Trastornos en el sueño y por ende, reducción del rendimiento y falta de concentración.



Medidas de prevención:

- Es difícil evitar el polen. En general, los días ventosos son los más problemáticos y hay que recordar que el polen puede producir síntomas a varios kilómetros de distancia.

- Mascotas: evitar el contacto o visitar casas con mascotas si se sabe alérgico a perros o gatos.

- Ácaros: ventilar la ropa de cama diariamente, evitar acumular objetos rellenos en los ambientes, quitar las alfombras, muebles tapizados y objetos que acumulen polvo en el dormitorio de los niños.

- Evitar la humedad excesiva en el interior del hogar.

- Evitar el humo del tabaco.

- No auto-medicarse. Siempre debe ser el médico quien determine qué tipo de antihistamínico es el adecuado para cada paciente evaluando la edad, el tipo y severidad de la enfermedad, la eficacia y los potenciales riesgos del tratamiento.