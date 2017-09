Sigue mejorando la niña que fue succionada por filtro de una pileta

Sociedad Niña fue succionada por el filtro de una pileta y está grave

Samira abandonó este viernes la terapia intensiva del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, y se encuentra en una sala de cuidados intermedios luego de notar una increíble mejoría.La información fue confirmada apor Javier, el padre de la pequeña de 6 años que el pasado lunes casi se ahoga al ser succionada por el filtro de una piscina de natación."Está todo bien. No se acuerda de todo, pero nos pidió sus juguetes y estuvo hablando bastante con nosotros. Lo único, está un poco débil, aunque ayer nos pidió de comer y las enfermeras le dieron gelatina", sostuvo.El hombre adelantó que de continuar según lo previsto, Samira será trasladada el lunes próximo a sala común."Ella pregunta por qué está en el hospital, pero no le dijimos nada, lo único que le explicamos fue que se golpeó. El lunes va a ser tratada por una psicóloga para ver la manera de contarle lo que sucedió para que no la afecte tanto", agregó.El rápido accionar de sus padres, instructores y de un sargento que se encontraba en el lugar colaboró para que el episodio no termine en tragedia.