Niña tomó veneno de ratas porque sufría bullying en la escuela

La chica, de 12 años, está internada, fuera de peligro y en observación en el hospital. Va una escuela primaria de Godoy Cruz.



Sus familiares contaron que desde hace un tiempo se siente acosada por dos compañeros, una nena y un varón que, según comentaron otras mamás del colegio, es muy violento y ha llegado incluso a insultarlas a ellas también. Pero para el gobierno escolar de Mendoza (DGE), el caso es dudoso.



"Nos tomó por sorpresa, no había denuncia previa en el colegio sobre esta situación de supuesto bullying", dijo Miguel Conocente, responsable de los gabinetes psicopedagógicos y al frente de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares, de la DGE.



Explicó que lo habitual es que el equipo de terapeutas intervenga cuando en una escuela se dan situaciones de acoso entre compañeros. Y destacó: " No ha habido indicadores ni registros previos en la escuela, por lo que vamos a abocarnos a analizar el caso y ver si no hay otras problemáticas familiares detrás".



Sobre el episodio que podría haberle causado la muerte a esta alumna, el funcionario contó: "Nos han informado en el hospital que el veneno lo ha tomado en días sucesivos en su casa", explicó Conocente.



La nena está internada en el hospital Paroissien, de Maipú. "Está en buen estado de salud y recibiendo la contención necesaria por parte de psicólogos", dijo Javier Salinas, director del hospital.



La Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario cuenta con un equipo de 295 profesionales de salud preparados para resolver este tipo de situaciones extremas.



Este año, tuvieron 25 casos de mayor gravedad de acoso escolar. Los otros casos se resolvieron en los cursos, con la intervención de los docentes, los directivos y los padres de los chicos involucrados.



Sobre el tratamiento para contener a esta nena, Conocente explicó: "El lunes vamos a trabajar con los compañeros de esta niña y el martes han sido citados los padres de la menor".