A un mes del crimen de Julio Trossero, Seguí se movilizó y exigió justicia

A un mes del crimen de Julio Trossero, el joven tambero asesinado en un violento asalto en su vivienda de la zona rural de Seguí,Elena Ludi, una de las organizadoras de las marchas "para recordar a Julio", confió aque la localidad vive aún el luctuoso hecho "con mucho dolor."., para pedir por el descanso eterno del joven, acompañando en el dolor, a su madre.Hugo Kriger, tío del joven asesinado, afirmó a: "Queremos que haya justicia, que no haya otro Julio Trossero; que no le pase a otros, lo que nos ocurrió a nuestra familia".La mamá del muchacho, "tiene una gran fortaleza, pero está con muchos problemas de salud. Tratamos de ayudarla, sus hermanos, sus vecinos que la visitan a diario, para que no esté tan sola", aseveró el hombre., aseveró otra vecina, antes de un aplauso emotivo que mostró la necesidad de que el crimen del joven asesinado en un asalto, tenga una condena para los culpables del aberrante hecho.Otra habitante de la ciudad mencionó que "pese a que pedir justicia parezca falaz en la Argentina, realmente queremos que se logre esta vez. En Seguí reinaba la paz y tuvimos un hecho muy grave, este crimen. Han pasado otras cosas que han quedado impunes, pero

"No solo hay un Maldonado, un López...; acá es Julio Trossero por el que exigimos respuestas"

Al mismo tiempo, relató que en ocasión de que el Gobernador estuvo en Viale, "nos acercamos y le pedimos que no nos deje solos. Le entregamos notas a los legisladores, a los precandidatos para decirles que no solo hay un Maldonado, un López...; acá es Julio Trossero, por el cual debemos exigirle a las autoridades, respuestas; al juez, que sea vehemente en sus verificaciones y que haga que quiénes cometieron este aberrante hecho, estén tras las rejas".Los habitantes de Seguí, presentes en la movilización de este juevesEl comisario Alcides Mantovani, presente en la movilización, indicó aque "se han acercado pruebas al fiscal de la causa, que está analizando la situación, por lo que podría llegar a haber novedades en muy poco tiempo".Se recordará que por el hecho permanecen detenidos Martin Olmos y Rodrigo Leiva de 27 y 35 años, respectivamente.