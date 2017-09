Emotiva carta del abuelo de un bebé que necesita trasplante de médula ósea

"La donación de órganos y tejidos significa dar vida y no sólo desde la muerte sino desde la vida como es el caso de trasplante de médula ósea, a través de una extracción de sangre", asegura en una carta el doctor Daniel Miranda, rector de la Universidad Juan Agustín Maza y abuelo de Dante Galeone, el pequeño de un año y medio que sufre de inmunodeficiencia y necesita un trasplante de médula ósea.



En mayo, la familia del niño lanzó una fuerte campaña a través de las redes sociales fomentando esta práctica solidaria, que no sólo lo beneficiará a él, sino a miles de personas de todo el mundo. Desde entonces han logrado que más de 5.000 personas de todo el país donen sangre en menos de 3 meses, tal como destacó el hombre. Además de viralizarse por toda Argentina, la iniciativa llegó a otros países de América, Europa y Oceanía.



"Dante es una circunstancia para que el resto de la gente se concientice sobre la necesidad de la donación de sangre y de médula porque realmente no hay conciencia de las necesidades y de las listas de espera", explicó Miranda.



A su vez remarcó que cuando uno dona sangre y médula automáticamente ingresa a un banco internacional por lo que no solamente se puede ayudar a alguien de Mendoza, sino de todo el mundo. "Es una tarea mucho más solidaria que la donación de órganos ya que es de persona viva a otra persona viva por lo cual hay conciencia de lo que se hace", manifestó.



El rector de la Universidad Maza aseguró sentirse conmovido por la solidaridad demostrada frente a la situación de Dante. "Hemos tenido muchísimos mensajes, colaboración en todos los niveles de la provincia y una difusión impensada, la campaña llegó hasta países como Lituania, Nueva Zelanda, Alemania, Estados Unidos, entre otros", enumeró.



Miranda detalló que Dante se encuentra bien a nivel clínico: "Está en lo que se llama aislamiento reverso. Como no tiene defensas nosotros somos peligrosos para él por lo que se encuentra aislado", precisó. Además contó que recibe una serie de medicamentos preventivos para evitar que se infecte. "En este momento la unidad de trasplante está haciendo la búsqueda a través de Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) de un donante de médula ósea compatible para él", relató a la vez que adelantó que de lograr un trasplante exitoso su nieto podría llevar una vida normal. "Dejaría de estar aislado y de recibir medicación", señaló.



Requisitos para donar



-Tener entre 18 y 50 años

-Pesar más de 60 kilos

-No estar enfermo, ni tomar medicamentos

-No tener tatuajes, ni piercings

-No es necesario estar en ayunas, pero sí no haber consumido lácteos.

-Llevar DNI



Texto completo de la carta del rector Miranda



Estimada comunidad



La importancia de la donación de órganos y tejidos es cada vez mayor y permite dar vida a aquellos que de otra forma no podrían sobrevivir.



El diagnóstico de cualquier enfermedad grave genera en el paciente y su entorno familiar una tremenda situación de desasosiego, angustia, temor y vulnerabilidad frente a la posibilidad de muerte.



Por ello es importante tomar conciencia que somos sujetos finitos y no infinitos, somos únicos e irrepetibles pero tbien sumamente vulnerables.



La donación de órganos y tejidos significa dar vida y no sólo desde la muerte sino desde la vida como es el caso de trasplante de médula ósea, a través de una extracción de sangre.



Para todo esto son fundamentales las campañas de donación que no es que generen solidaridad simplemente la ponen en evidencia. El ser humano es solidario por naturaleza y más ante la situación de muerte.



Se dice desde algunos ámbitos que cdo son personalizadas no tienen impacto. Todos sabemos que hay excepciones o que esto puede modificarse para que no sea así.



En el caso puntual de la Campaña por Dante ha tenido algunas de estás características excepcionales y donde la comunidad UMaza ha sido protagonista y muy proactiva para generar impacto en la sociedad.



Por ejemplo: más de 5000 donantes de sangre en menos de 3 meses, perdurar la Campaña ya casi por 5 meses, su viralizacion en redes sociales no sólo del país sino de Latinoamérica, Europa, EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda.



La traducción del pedido a 6 idiomas, la colaboración en colocación de afiches en lugares lejanos del país y del mundo, el apoyo incondicional de periodistas y medios masivos de comunicación mendocinos, nacionales e incluso de países vecinos, la realización de donación de sangre en más de 15 universidades del país, de Chile y Perú, el trabajo conjunto con fundaciones y asociaciones de ayuda a pacientes con enfermedades graves, la adhesión de organismos gubernamentales y no gubernamentales provinciales y nacionales,



La publicación de artículos científicos relacionados con la enfermedad en distintos hospitales del país, la conciencia de donación a través de más de 100000 Twitter, la aparición de donante para paciente grave en España, el reiniciar el pedido a Dirección Nacional de Maternidad e Infancia de aprobar el despistaje de la enfermedad al nacer como se hace con hipotiroidismo, enf fibroquistica y que ya se realiza en Europa incluso los kits están en el país,



La importancia de crear un banco provincial y nacional de células madres de cordón gratuito y obligatorio, la necesidad de realizar capacitaciones y difusión de lo que significa donación de médula ósea y no espinal, que se dona de persona viva a persona viva, la necesidad de disminuir la burocracia en las donaciones y recepción de las mismas, permitir conocer la inequidad de oportunidades en la accesibilidad a lo mejor del sistema sanitario, el hacer saber que hay nuevas terapias como la génica o sea que actúa directamente sobre genes sin necesidad de trasplante en algunos,

pacientes inmunodeficientes, la trascendencia del consejo genético o sea poder tener más embarazos, lo que significa paciente con aislamiento reverso, conocer que existe banco internacional para médula ósea por lo tanto el donante puede ser de cualquier parte del mundo, que uno dona para todos,etc, etc.



Todos tenemos una misión en la vida que cumplir, muchas veces no sabemos cuál es y cuándo nos toca ejercerla y está misión puede ser la menos pensada y en el momento menos esperado.



La vida y la muerte están presentes permanentemente pero el instinto de supervivencia y la resiliencia frente a las adversidades hacen que la vida prime sobre la muerte aún en circunstancias extremas.



Qué la donación de órganos y tejidos sea como en otros países algo simple y cotidiano y no hechos aislados, personalizados e incluso hasta excepcionales, en esto somos todos responsables.

Respetuosamente

Dr. Daniel R Miranda. Rector UMaza





Fuente: Los Andes.