Estaba de viaje de egresados y cayó del quinto piso en hotel en Bariloche

Foto: Conmoción entre los chicos que están de viaje. (ANB).-

Un adolescente que se encontraba de viaje de egresados en Bariloche cayó hoy del quinto piso de un hotel céntrico de esa ciudad y fue trasladado con vida a un sanatorio de la ciudad.

El hecho se produjo esta mañana en el hotel Interlaken, situado en Palacios y Vice Almirante O'Connor, de Bariloche.

El portal ANB informó de fuentes del establecimiento que el chico cayó del quinto piso, aparentemente desde el ventanal de una cocina, que da a un patio interno.



El joven, que pertenece a un contingente de egresados de Buenos Aires, aparentemente estaba consciente cuando fue trasladado de urgencia al Sanatorio San Carlos de esa ciudad rionegrina, pero aún no se había informado sobre su estado de salud.

Respecto de cómo sucedieron los hechos, aún no estaba claro, ya que no se descartaba que haya sido un accidente, pero tampoco que el chico se haya tirado al vacío.



El presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Daniel García, dijo al mismo medio que "desde la empresa están enfocados en contener a los chicos", compañeros de la víctima, en tanto que la familia estaba en viaje rumbo a esta ciudad.

Fuentes del sanatorio dijeron que el adolescente, cuya edad no se precisó, fue ingresado en terapia intensiva y anunciaron que esta tarde se dará un parte médico. Fuente: (DyN).-