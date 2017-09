Motociclista se filmó haciendo piruetas en plena autopista y difundió el video

La policía detuvo a un hombre que se grabó mientras realizaba maniobras peligrosas en la autopista a alta velocidad y que subió los videos a las redes sociales.El video lleva un año publicado en su perfil de Facebook, cuando no había tenido gran repercusión, pero esta semana el motociclista decidió publicarlo nuevamente y se viralizó con más de 100 mil vistas.Se trata de Luis Alberto Barbieris quien grita "¡General Paz, papá". Mientras se para en la moto y realiza piruetas que ponen en riesgo no solo su vida sino la de los demás.La imprudencia e inconsciencia quedó registrada por la cámara Go Pro que estaba en su casco que usaba para precisar mejor su destreza arriba de la moto.En el momento que decide tomar colectora y disminuir la velocidad, se escucha una alerta de un policía para que se detenga, mientras los conductores lo insultan por su forma de manejar.En la misma publicación el conductor contestó a los agravios con ironía y agradeció los mensajes. "Muchas gracias a todos por sus comentarios", escribió el joven con la foto de una moto.