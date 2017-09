Sólo el 23% de quienes viajan en asientos traseros usa el cinturón de seguridad

Un relevamiento del Ministerio de Transporte de la Nación determinó que sólo el 23% de las personas que viajan en automóviles utiliza el cinturón de seguridad en asientos traseros. Mientras tanto, en taxis y remises la cifra baja al 2 por ciento. Es decir que 98% de los pasajeros no se coloca cinturón.Mientras tanto, un informe del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), afirma que sólo 6 de cada 10 motociclistas usan casco y que el 18% de los conductores utilizan algún medio de comunicación prohibido.Meses atrás el equipo de Seguridad Vial de CESVI realizó un relevamiento en autopistas y constató que apenas el 32% de los ocupantes de los asientos traseros se coloca el cinturón. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no toma el dato a la ligera y afirma que el 75% de las muertes en la parte posterior del vehículo podrán evitarse si se utilizara el cinturón."Argentina es un país de insurrectos; nos educaron para no respetar la ley y esto se extiende a todos los ámbitos. Y no hay capacidad de control", analizó Alberto Grimaldi, ingeniero especialista en desarrollo automotor."Hay que entender que, si no se tiene prudencia y conciencia al volante, no habrá sistema ni mecanismo que evite una tragedia. Nuestras investigaciones demuestran que el factor humano causa 9 de cada 10 siniestros, lo que evidencia que los años pasan, la seguridad automotriz avanza y el problema sigue siendo el ser humano", comentó al diarioMarcelo Aiello, Gerente general de CESVI Argentina.