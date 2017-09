Improvisaron una balsa para poder ir a la escuela

En la provincia de Buenos Aires, las inundaciones no dan tregua y hay zonas mucho más críticas que otras, sin embargo hay historias esperanzadoras que inspiran a no bajar los brazos.



Tal es el caso de los cuatro hermanitos, tres nenes y una nena, del barrio San Esteban de Cañuelas en Buenos Aires que construyeron una balsa para poder llegar a la escuela nº 21 "Patricias Argentinas" y estudiar. Tienen 14, 10, 9 y 8 años.



Con los delantales blancos, las mochilas cargadas y las botas de lluvia, enfrentaron la inundación del barrio y pese a todo, igual fueron a la escuela. El mayor empujó una balsa improvisada para que logren llegar a la parada de colectivos y recorrer los cuatro kilómetros que los separan de sus clases.



Su papá, Matías Velázquez, dijo: "Hay que alentarlos, si ellos se quedan en casa ¿qué va a ser de su futuro? Prefiero que estudien y que sean mejores".



Las lluvias del fin de semana complicaron la situación en Buenos Aires y algunas familias quedaron literalmente, rodeadas de agua.



"Vivimos en una zona deprimida, muy baja. Tenemos 40 centímetros de agua que está estancada", precisó Velázquez a Cadena 3 .



Y agregó: "Hace cuatro años y medio que estamos con este problema, venimos reclamando, pero el municipio no nos da respuesta".



"Mis chicos ya perdieron un año de clases", se lamentó.



El barrio San Esteban, ubicado a la vera de la ruta 3, fue uno de los más afectados por el temporal, situación que se repite cuando llueve mucho en poco tiempo.