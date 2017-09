"Vivimos en una sociedad enferma", dijo papá de rugbier atropellado por su novia

Genaro Fortunato, de 25 años, falleció el domingo pasado en Mendoza aplastado por la rueda del auto que conducía su novia, Julieta Silva.El padre de la víctima, Miguel Fortunato, con voz muy apesadumbrada por la pérdida sufrida dijo que "lo que pasó con mi hijo es una locura. Tengo una enorme pena como también una gran bronca. El viernes vamos a concurrir todos los integrantes de la familia a la movilización que se ha convocada en el kilómetro cero de San Rafael".Finalmente dijo aque "nos estamos recuperando, pero esto nos llevará siglos, porque sentimos un profundo vacío ya que (Genaro) era para nosotros una luz, pura sonrisa y hay que acostumbrarse a su ausencia"."Con la bronca que tengo creo que está bien la calificación de la fiscal sobre la muerte de mi hijo, pero no sé si pensaré lo mismo cuando me reponga", culminó.El hecho ocurrió pasadas las 5 a la salida del bar La Mona, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen y El Chañaral de Las Paredas cuando Genaro Fortunato y Julieta Silva acudieron a una fiesta privada.Cuando terminó, ambos salieron y discutieron porque el muchacho, jugador del Belgrano Rugby Club, quería terminar la relación porque quería volver con su ex que está embarazada.Fue de esa manera que Silva se subió a su Fiat Idea y, tras embestirlo por primera vez cuando el joven quiso frenarle el paso, la conductora habría girado en U para volver a atropellarlo. Fue por este segundo impacto que Fortunato falleció por aplastamiento.