Ella es Preta, la perra heroína que salvó a una familia en un incendio

Sociedad Perra despertó al dueño de casa y evitó tragedia al incendiarse una vivienda

El lunes pasado se produjo el incendio de una vivienda de planta alta en 25 de Mayo y Aguado de la ciudad de Gualeguaychú. El humo ya había empezado a tomar toda la vivienda y una rápida reacción de la mascota, la perra Preta, hizo que no se produjera una tragedia."En cinco minutos yo pasaba para el otro lado si no fuera por la perra, eso me dijo el médico", confesó el dueño de casa, Sergio Queirolo, quien estuvo internado hasta el día siguiente para recuperarse.En ese momento, pasadas las 7 de la mañana, Queirolo dormía profundamente porque se había acostado después de las 5, cuando regresó de un viaje, ya que realiza traslados con una combi.Preta, ahora la "ídola" de la familia, como dice Queirolo, tiene cuatro años. Su dueño dice que a la mascota "sólo le falta hablar".El médico veterinario Mariano Colombatto dijo enque "en el caso de la familia Queirolo, la mascota despertó a uno de los dueños y eso permitió que el hecho no llegara a mayores., como que se lo anuncia a él, lo despierta al jefe del clan".Explicó que "los animales tienen una gran diferencia con respecto a nosotros. Nosotros tenemos el raciocinio, pero. Ese mecanismo, un mecanismo biológico, les permite captar cuando están ante una situación de riesgo, que es peligroso, y eso implica que tiene que tomar una actitud".Agregó que "en el momento puntual que la familia reacciona y él recibe ese mensaje, ya para el animalito es más que gratificante al haber anunciado lo que estaba pasando, con una simple caricia son gratificados. Ese momento de conexión entre amo y animalito es fantástico y ellos lo captan"."Ese animalito seguramente nunca pasó una situación así. ¿Quién le enseñó a que tenía que actuar como actuó?", reflexionó Colombatto.Agregó en el mismo sentido que "podemos mirar la reacción de los animales en el Tsunami, cuando los pájaros huyeron de la costa. Los caballos, los felinos, actúan igual, son mecanismos de defensa más desarrollados. Lo vemos en los terremotos, los animales los perciben antes y eso les permite defenderse en la vida. Cuando hay tormenta en el campo, el caballo capta que viene un fenómeno meteorológico".