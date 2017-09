Bryanna declara el viernes y es un misterio qué pasó durante su desaparición

Los dichos y las pericias

La hipótesis del auto negro

Bryanna Reganzani, la adolescente de 16 años que fue hallada en Flores ayer a la mañana tras 5 días de búsqueda, declarará el viernes ante la fiscal Andrea Palín, de la UFI 9 de La Matanza, en el marco de la causa que busca determinar qué sucedió desde el jueves, cuando se perdió contacto con la joven.Lo último que se sabía sobre Bryanna hasta ayer, cuando se acercó a una ambulancia estacionada en Rivadavia y Bonorino en busca de ayuda, es que el jueves 7 a las 13.45 salió del colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Madero, y que caminó unas pocas cuadras junto a una amiga hasta que se separó para dirigirse a su casa y su celular dejó de tener señal.Hasta el momento es un misterio qué sucedió tanto en los 5 minutos en que el celular de Bryanna dejó de tener señal el jueves pasado, como dónde y cómo estuvo la joven durante los 5 días en los que se la buscó.Ayer circularon versiones según las cuales Bryanna habría asegurado, mientras era trasladada en ambulancia al Hospital Piñero, que fue secuestrada por dos hombres en un auto cuando salió del colegio y que fue llevada a un lugar oscuro en donde fue abusada sexualmente.Esas versiones fueron desplazadas por las pericias que realizó la Policía Científica de La Matanza, que no encontraron signos de golpes o de abuso sexual en la adolescente. Al menos, no de abuso con acceso carnal.El director del hospital, Damián Pagano, aseguró en declaraciones que la joven ingresó al centro médico en estado de shock, "nerviosa y llorando".Luego del reencuentro, Guillermo Najera, el padre de Bryanna, dijo a la prensa que su hija había sido víctima de un secuestro. Pero advirtió: "No sé si la abusaron, eso es muy fuerte". Miriam, por su parte, destacó: "Mi hija está bien, le doy gracias a todos". También indicó que la joven llevaba la misma ropa que vestía el jueves, cuando desapareció.El jueves, a las 14.07 la joven le avisó a su novio que estaba por llegar y cinco minutos después su madre, Miriam, le envió un mensaje por WhatsApp que nunca fue recibido. Ese mismo día a las 14.30 Miriam pidió la averiguación de paradero en la Comisaría 1 de La Matanza.El operativo de búsqueda incluyó allanamientos en distintos puntos del conurbano y un rastrillaje con perros y drones en un extenso predio abandonado que perteneció a a la empresa Jabón Federal. Fue el momento de mayor tensión, ya que en ese descampado fue encontrado el cadáver de Araceli Ramos en 2013. Pero no se encontraron rastros de Bryanna.Hace tres meses Bryanna vivió un episodio violento cuando un lunes a la mañana un hombre la interpeló en la calle y comenzó a desvestirse y tocarse. La joven corrió hasta el colegio y desde ahí avisó a sus padres, que hicieron la denuncia del hecho.Según Guillemo, fueron dos hombres a bordo de un Renault 12 negro. Y su hija no los conocía.El elemento cobra relevancia porque Erica, la chica que caminó con Bryanna el jueves, dijo que ese día vieron "un auto negro sospechoso". Fuente: (Clarín).-