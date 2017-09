Emotiva carta a la mamá del nene con Asperger y a las madres del grupo escolar

El caso del nene de cuarto grado que tiene un trastorno del espectro autista llamado síndrome de Asperger y fue separado de su clase causó mucho revuelo en estos días ya que un grupo de madres "festejó" la noticia y se viralizó.El conflicto llegó a los oídos de Alejandro Schatz, padre de un chico que padece lo mismo, quien decidió difundir por Facebook una carta abierta dirigida a Paola, la mamá del otro pequeño. Ésta luego lo contactó y le agradeció: "Le llegó al corazón, ella y su marido lloraron de emoción por no sentirse tan solos", contó.En el texto el hombre se presenta como el "orgulloso papá de Thiago (el más poderoso guerrero del universo, como él mismo se autodefine, y yo le creo)" y asegura no querer juzgar las reacciones de otros padres. "Solo quería que sepas unas cuantas cosas acerca de tu pibe, que también es el mío -le dice a Paola- decirte "un puñado de verdades que me "explotan del corazón".Lejos de enojarse por la situación cotidiana que también vive su hijo, rescata su singularidad: "Tu pibe es especial, sabelo. Y especial en el mejor sentido de la palabra. Es especial porque no encaja. Es especial porque no sabe mentir. Es especial porque no tiene doble sentido".En otro pasaje afirma que nada tiene sentido "en esta loca carrera por una perfección" ya que ésta no existe, por lo que le recomienda que no busque respuestas donde no las hay, ni soluciones donde no las va a encontrar. Ni "piedad donde solo hay odio"."Buscá en los ojos del mejor guerrero del universo, ese que solo se encuentra en la mirada cruzada de tu potrillo", concluye.Al parecer, la carta emocionó hasta a esas madres que habían festejado la noticia: "Me dijeron que escuchar un mensaje sin rencores, ni enojos les había logrado devolver el eje y acercar las partes ", agregó.