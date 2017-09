Bruno Escobar y su mamá "están bien" tras paso del huracán Irma por Cuba

Bruno Escobar sufrió el accidente en el boliche de Concordia, en septiembre del año pasado. Dos meses más tarde, el fiscal Germán Dri imputó a los responsables del local, los hermanos Gabriel y Guillermo Pietrantrueno, por el delito de lesiones gravísimas culposas. Recordemos que el joven quedó cuadripléjico tras caer por la escalera del lugar.



El muchacho emprendió viaje a Cuba junto a sus padres con fondos recaudados por la comunidad. El chico de 21 años estaba estudiando Educación Física al momento del lamentable hecho.



En Cuba el joven es atendido en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), efector de referencia a nivel mundial, emblema de la alta calidad de la medicina cubana.



Elonce.com dialogó con Eliana Escobar, hermana de Bruno, que contó que el chico continúa su rehabilitación en ese país, uno de los cuales recibió el fuerte impacto del huracán Irma.



"Gracias a Dios, Bruno y mi mamá, están bien. Por suerte no los afectó, porque estaban en un edificio de estructuras muy firmes, seguras. Lo que sí, aún no se consiguen cosas, no hay pan, están sin luz, lo que hizo que se cortara el ejercicio que venía haciendo todos los días, las rutinas", dijo.



Mencionó que en la zona del centro de rehabilitación, sufrieron las consecuencias "de la tormenta fuerte, se voló el techo de la farmacia de Ciren, cayeron árboles, se rompieron vidrios, pero afortunadamente ellos están bien".



A su vez, Eliana Escobar mencionó que su padre, que estuvo en Cuba junto a su esposa e hijo, volvió a Concordia. El jueves dará una conferencia de prensa, para comentar cómo avanza la rehabilitación de Bruno.



Asimismo, enfatizó que se continúa con urnas, para recibir la colaboración de dinero. "Las urnas siguen, para que cuando Bruno vuelva a Concordia, pueda continuar realizando la misma rutina de recuperación que hace en Cuba, por lo que volveremos a necesitar el apoyo de toda la ciudadanía", afirmó. Elonce.com.