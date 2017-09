Festejaba su cumpleaños de 15 y fue violada por al menos 10 menores

Una adolescente fue violada por al menos 10 jóvenes mientras festejaba su cumpleaños de 15 en la casa de un amigo. Según la denuncia, la víctima fue engañada y llevada por la fuerza hasta un descampado donde fue abusada. Todo ocurrió el domingo pasado a la madrugada en la localidad bonaerense de San Pedro, en las inmediaciones de una casa ubicada en la calle Zanúcoli al 500, en el barrio de Villa Igoillo. Pascual, el padre de la víctima, reveló que la mayoría de los abusadores son menores de edad."Llegaron los chicos a la casa (en la que festejaban). La sacaron y le dijeron que le tenían una sorpresa por los 15 años. La llevaron para otra parte y cuando se dio cuenta ella quiso volverse. Empezó a gritar y nadie escuchaba nada. A uno incluso le pegó. Ahí, la llevaron por la fuerza al campo y la violaron", relató el papá. "Después el pibe dueño de la casa se dio cuenta de que no estaba y salió a buscarla con una linterna y cuando llegó, los que la violaron escaparon", agregó."Ella quedó tirada, toda mojada. La trajeron de vuelta a la casa y los violadores regresaron también. Los señaló a todos y empezaron a decir que estaba loca", comentó el hombre. Según un diario local, la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer e intervino también la UFI del Joven de San Nicolás.Finalmente, los médicos de la policía constataron la violación, mientras que en el marco de la investigación, secuestraron prendas de vestir y realizaron distintas pericias en el descampado. Además, por orden de la Fiscalía del Menor, la chica fue llevada a sede judicial, donde habría identificado a siete de los supuestos 10 autores del hecho. Según se informó, solo uno es mayor de edad.Una hermana mayor de la víctima contó que días atrás la adolescente pidió permiso a la familia para celebrar los 15 en casa de un amigo, ya que en la suya le era imposible. La invitación al festejo se hizo a través de las redes sociales, por lo que se viralizó e hizo que un gran número de personas asistieran al evento. "No todos eran amigos. No los conocía", aclaró Pascual. La menor se encuentra bajo asistencia psicológica y por ahora no hay detenidos. Fuente: (Infobae).-