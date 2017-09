Foto: Perra despertó al dueño de casa y evitó tragedia al incendiarse una vivienda Crédito: Maximaonline

Sergio Queirolo sufrió un principio de incendio en la planta alta de la vivienda de calle 25 de Mayo y Aguado de la ciudad de Gualeguaychú. El hombre, que aún se encuentra internado en el Hospital Centenario, relató que fue despertado por la perra y de esa forma evitó lo pudo ser una tragedia.



"Había llegado de un viaje a las 5 de la mañana y estaba profundamente dormido. Me despertó la perra de mis hijas y en ese momento me di cuenta de que toda la casa estaba llena de humo", relató a radio Máxima.



Queirolo precisó que "en otra de las habitaciones estaba durmiendo otro de mis hijos y el humo ya había invadido la mitad del dormitorio y la cocina estaba ardiendo. Fui para el lado del laboratorio, donde en ese momento mi señora estaba trabajando y como las paredes son muy gruesas ella no advirtió nunca lo que estaba sucediendo".



El damnificado indicó que "fue entonces que tomé un matafuego pero empecé a tener dificultades para respirar. Ahí fue cuando escuché una explosión que desconozco que fue. Perdimos todo", lamentó y reiteró que la perra Preta fue la que lo despertó y así evitó una tragedia.