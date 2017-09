"Qué diferencia hay entre Maldonado y mi hija", dijo la madre de María Cash

María del Carmen Gallegos es la mamá de María Cash la joven que hace seis años se fue a Jujuy a vender ropa y desde entonces no se sabe dónde está. En contacto con Radio 2 cuestionó que la búsqueda por Santiago Maldonado, desaparecido hace más de un mes durante una manifestación en la que intervino Gendarmería, parezca tener más peso que la de otros.



Gallegos dijo que Maldonado "tiene que aparecer" pero se preguntó: "¿Y con mi hija qué pasa?".



"No hay búsqueda de María", lamentó y señaló que lo poco que se hizo en su causa fue por el empuje de su marido quien falleció en 2014 en un accidente automovilístico en La Pampa mientras seguía una pista sobre su hija.



"Quiero saber qué diferencia hay entre Maldonado y mi hija. ¿Por qué tanta diferencia entre Maldonado y el resto de los seis mil desaparecidos?", disparó la mamá de la joven diseñadora.



Gallegos busca que el presidente Mauricio Macri la reciba; quiere proponerle la creación de una subsecretaría de personas desaparecidas que cuente con recursos propios y mayor dinamismo.



El miércoles 6 de julio de 2011 María se comunicó por última vez con su familia. Ese día habló con su mamá y su papá y les dijo que quería volver a Buenos Aires. Dos días después, el viernes 8, cuando la vieron por última vez, fue captada por las cámaras de seguridad del peaje a 13 kilómetros al este de la capital salteña. Desde entonces no se sabe qué fue de ella.



Durante siete meses, fue la justicia provincial salteña la que llevó la causa principal, aunque a pedido de la familia también tomó intervención la jueza federal porteña María Servini de Cubría. (Rosario 3)