El joven que filmó el accidente del TC detalló cómo tomó las imágenes

Video: Accidente Turismo Carretera Concordia TC Pista

Esteban Quiroga se filmaba con su celular en primer plano, en lo que se conoce como modalidad selfie, con los autos de la final del TC Pista de fondo. En ese momento, y sin proponérselo, captó el grave accidente ocurrido en el sector norte del circuito local.El joven de 19 años trabaja en una verdulería y - en diálogo con el programa "Con todo al Aire" (Radio 10 Concordia) - detalló que las imágenes fueron tomadas cuando "estábamos tomando mate con mi hermano y unos amigos, arriba del andamio"."Cuándo pasaron yo dije "la próxima vuelta la grabo", y bueno, me puse a filmar", continuó contando el joven. Fue en ese momento - en plena toma - cuando "escucho a unos amigos que dicen "ay, ay, ay".Al darse vuelta, Esteban pudo observar el terrible impacto del auto contra el paredón. Viendo la espectacularidad del cuadro, "no sabía si el auto iba a explotar" y lo primero que hizo fue buscar cuasi instintivamente a su hermano."Mi hermano, un segundo antes me había dicho para ir al baño, que está a unos metros de donde nosotros estábamos", relató. Agregando que "cuando pasó todo, lo buscaba y quería saber para dónde había agarrado".El video fue tendencia a nivel nacional y uno de los más reproducidos y compartidos en las redes sociales. Algo que su autor, ni sospechó. "Cuando empezaron a llegar los médicos y todo eso, vimos las imágenes en el celular", recordó. Fue allí, donde me "lo empezaron a pedir, tanto los médicos del TC, como los manager del equipo", agregó.En total, las imágenes duran un minuto con 4 segundos, dado que "cuando empiezo a bajar del andamio, el celular quedó firmando, porque se lo pase a un amigo".Para Esteban fue una experiencia tan inédita como shockeante. "Una vez que vi que estaban todos bien- lo tomé como algo lindo, de lo que no me voy a olvidar en toda la vida", cerró. (Diario Río Uruguay)