Copnaf, sobre presunto abuso en escuela:"Hoy nos preocupa la atención del chico"

Cabe recordar que la semana pasada se ventiló el supuesto abuso, en el interior de la escuela Nº 14 de Concordia, de un niño de quinto grado, a manos de un grupo de chicos del sexto del mismo establecimiento educativo.Este lunes se conoció que no se dictarán clases hasta el próximo jueves en la escuela N° 14 "Coronel Navarro". La semana pasada, padres mantuvieron reunión con directivos de la institución y luego, cortaron la calle para protestar ante la negativa de expulsar a los acusados.se comunicó con Roberto Tribulatti, a cargo del Copnaf Concordia que mencionó que el organismo tuvo una intervención con el chico y su familia, este fin de semana. "Más allá del proceso penal que irá por otra instancia, hoy nos preocupa la atención del chico", afirmó."El niño se encuentra bien, está siendo abordado por los profesionales nuestros, está dentro de las probabilidades las cosas que están pasando. Estamos abocados a que el chico pueda sobrellevar de la mejor manera esta situación y salir adelante lo más rápido posible", confió Tribulattti.Al ser consultado respecto a si está previsto el regreso del niño a la escuela, mencionó que "se está charlando al respecto con la familia. Lo vamos a ir resolviendo con el chico y la familia. No nos vamos a apresurar".El director del Copnaf Concordia mencionó que "lo que quedó reflejado en la reunión es que este no es el único problema que la familia tenía con la institución escolar. Salieron a colación otras cosas".Respecto de las versiones que dan cuenta que el hecho que comenzó a investigarse, "no sería el único" en esa escuela, Tribulatti afirmó que "no hay otras denuncias".