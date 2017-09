Otro nene discriminado: Milo tiene tres años y lo excluyeron por tener autismo

Los síntomas de la condición que padece Milo:



Sociedad Madres festejan en grupo escolar que sacaron del curso a un nene con Asperger

La abuela del pequeño manifestó que su hija, Priscila, hace un mes recorre escuelas, del ámbito público y privado, y que en ningún establecimiento deciden aceptar al nene. También fueron a la Dirección General de Escuelas (DGE) y no les dieron respuesta, afirmó la mujer.Milo sufre de síndrome hiperquinético compatible con autismo de leve a moderado y por esa razón no ha sido admitido en una escuela de educación privada, en la ciudad de Mendoza.Por su parte, la DGE aseguró que tienen conocimiento del caso y que han pautado una reunión con la madre, ya que están buscando un establecimiento para encontrar una solución para Milo y su familia.Esta no es la primera vez que un niño es excluido de la escuela:. El Colegio San Antonio de Padua, en la localidad de Merlo, dispuso cambiarlo de curso porque "era lo mejor para el nene".Las imágenes del grupo de WhatsApp de las madres de 4°C del colegio se hicieron virales. Celebraban que el compañerito de sus hijos, que al igual que el resto también lleva cuatro años cursando la primaria en el establecimiento, lo hayan pasado a otro de los grados.Fuente: Canal Nueve Televida.