Buscan a joven de 22 años que se ausentó de La Paz el pasado viernes

María Antonia Alegre, tiene 22 años de edad y su familia no sabe de ella, desde el pasado viernes, cuando salió de su casa, en barrio "La Milagrosa Norte" de la ciudad de La Paz.

La familia de la joven radicó la denuncia para dar con su paradero y desde la policía, aún no tienen novedades acerca de María.



Según informó La Paz Digital, María Antonia es de contextura robusta y su tez es trigueña. Sus cabellos son largos y ondulados. Tiene ojos de color marrón y no posee tatuajes, según se informó.

Al momento de retirarse de su domicilio, vestía una campera azul, un jean blanco y zapatillas floreadas.



Se han llevado a cabo varias averiguaciones y entrevistas con personas que han visto a María Antonia, en zona de cuarteles de La Paz.

Quienes puedan tener información que ayude a localizar a la joven, solicitan comunicarse a los números: 03437 422111; 03437 422390; 03437 422018 o a la comisaría o dependencia policial más cercana.