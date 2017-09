Foto: Un pueblo quedó aislado por las inundaciones generadas a raíz de la lluvia Crédito: Diario Textual

El intendente de la localidad Horacio Castro comentó que "en estos momentos, Rancul está aislado, porque está cortada la ruta nacional 188 desde hace cuatro meses por las inundaciones y ahora se afectó el estado de los caminos alternativos de tránsito liviano y otro para los camiones" que tenían.



Siguiendo en esa línea, explicó a la agencia Télam que "la lluvia llegó a unos 30 milímetros" y los dejó aislados.



"La gente está enojada porque es un perjuicio importante para la cuestión comercial, por ejemplo, ya que no tenemos ninguna industria local y no pueden entrar los proveedores", agregó Castro.



La decisión de cortar los caminos alternativos fue tomada por la jefatura de policía de La Pampa.



"La gente no puede entrar por la ruta 188 porque está cortada y no se puede continuar a provincias vecinas", aseguró el intendente Castro, tras recorrer la zona.



Por otro lado, Defensa Civil de La Pampa informó que "las lluvias de este fin de semana perjudicaron la circulación en los desvíos de la ruta nacional 35, a la altura de Winifreda, y los de la ruta nacional 188 en Rancul, quedando en condición intransitable".