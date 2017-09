Foto: Por las intensas lluvias del fin de semana, crece el río Gualeguaychú Crédito: El Día

Para el responsable de Defensa Civil de Gualeguaychú, Daniel Hernández, las precipitaciones intensas que se han registrado en la zona no se debe a otro factor que no sea el cambio climático, "aumentado y favorecido por las acciones de los hombres desde lo doméstico hasta lo político". Si bien habrá un repunte del río Gualeguaychú, no llegaría a índices preocupantes.



Las lluvias golpearon fuerte al sur entrerriano y los registros en Gualeguaychú superaron ampliamente a los índices de años anteriores. Entre sábado y domingo, según lo informado por la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, cayeron 110 mm, pero lo más sorprendente de todo es que con las lluvias caídas hasta septiembre ya se superó lo registrado en todo 2016 y 2015, y se cree que también podría superar los 1239 mm de 2014.



"El río Uruguay está muy bajo, porque en condiciones normales su altura es el doble que la del Gualeguaychú. Acá está bajando agua porque es mucho lo que ha llovido a lo largo de dos días, pero de todos modos vamos a seguir la evolución de eventuales crecidas", señaló Hernández con mucho optimismo de que no se produzca ninguna situación de emergencia.



"Va a venir bajando una importante cantidad de agua porque cerca hemos tenido lluvias abundantes, como ser en Urdinarrain, cuenca del Gualeyán, cuenca del Gato, cuenca del San Antonio, pero tenemos una buena descarga en el río Uruguay, y además se van aumentando las diferencias entre el puerto y boca lo que hace que también vaya aumentando la velocidad de escurrimiento, tenemos expectativas de no llegar a tener situaciones de emergencia", indicó al diario El Día.



Hernández indicó que el principal problema de todo esto se debe a los desmontes y a los malos tratos al ambiente. "De 10 años a esta parte, por una cuestión de cambio en el formato del uso del suelo agropecuario, la velocidad de escurrimiento es mayor en los campos que lo que era antes, cuando se araba y cuando había montes naturales y pajonales", aseguró.



Para este experimentado funcionario "el cambio climático se hace notar". Esto no es obra del Niño o de ningún otro fenómeno natural, sino que es pura y exclusiva culpa de la mano del hombre. "Es el cambio climático aumentado y favorecido por las acciones del hombre, desde lo domestico en el mal uso de las energías hasta las actitudes de Trump diciendo que Estados unidos se retira del Acuerdo de París y de Kioto, las dos herramientas diplomáticas para tratar de controlar el cambio climático".