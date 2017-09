Urdinarrain investiga casos de cáncer: Realizarán un informe socio ambiental

El intendente de Urdinarrain, Alberto Mornacco, firmó el acuerdo para que el doctor Leandro Marcó, director del Programa Salud para Todos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, elabore un proyecto para realizar el estudio en la ciudad.En el encuentro participaron concejales de ambos bloques, integrantes de la asamblea "Juntos Podemos", referentes del Área de Ambiente del Municipio, el Dr. Alberto González, entre otros.Luego de una charla informativa, en la que el Dr. Marcó expuso conceptos sobre los alcances y beneficios del estudio ambiental, se realizó la firma del acuerdo que, por etapas, prevé la realización de estudios epidemiológicos y la elaboración de un informe socio ambiental de impacto en la salud de la comunidad de Urdinarrain.Marcó se refirió a que los alcances de estos estudios permiten obtener un conocimiento de situación de salud de la comunidad, lo que genera un punto de partida concreto para llevar adelante un trabajo de amplio desarrollo: "el estudio epidemiológico general nos va a permitir obtener mucha información general de la situación de salud de la comunidad, material que nos será de mucha importancia para poder afrontar las distintas etapas del estudio".Si bien el estudio de impacto ambiental está previsto comience a partir del próximo año, el acuerdo firmado prevé acciones, entre las que aparecen capacitación y coordinación para formar encuestadores, quienes tendrán la tarea de recabar -a través de encuestas diseñadas por el Centro de Estudio de Desarrollo, Ambiente y Salud (CenDas)- toda la información necesaria para que el estudio sea amplio y definitivo.En diálogo con ElDía el Dr. Leandro Marcó señaló: "Formalizamos el acuerdo con el Municipio de Urdinarrain para hacer este estudio epidemiológico que implica tratar de saber de qué se enferma y de qué se muere la gente y cuáles son los factores protectores o los factores de riesgo que hay en la ciudad y de alguna manera tener información de base para proyectar las acciones de futuro y de cuidados".Consultado sobre cuáles serán los próximos pasos indicó: "Quedamos que en febrero nosotros vamos a elevar un proyecto para realizar el estudio y en marzo estaríamos tratando de llegar a un acuerdo sobre los recursos que se necesitan para llevar adelante todo esto. Asimismo como había un interés especial de que se hagan cosas antes de esa fecha, lo que vamos a hacer en los meses que resta del año, es tratar de llegar a un acuerdo para realizar actividades preparatorias, de capacitación de gente que vaya a intervenir en un futuro en las encuestas, por eso vamos a realizar esa capacitación"Además Marcó indicó que realizaron este tipo de actividades en varias ciudades de la provincia y consultado sobre que va a poder detectar el estudio señaló: "A través de este estudio inicial que vamos a hacer el año que viene lo que vamos a poder describir es la situación real de la cantidad de casos nuevos de cáncer, no solo de muertos sino de enfermos porque hoy por hoy esta enfermedad tiene mucha sobrevida. Vamos a saber la cantidad más precisa pero con criterios epidemiológicos porque la gente se alarma cuando hay algunos casos juntos, pero la proyección hay que hacerla en más años ya que en las ciudades pequeñas las cosas se dan así, se puede dar que un año haya más casos y en otros años no haber y eso no quiere decir que haya desaparecido el problema, por eso hay que tomar periodos de unos cinco años para evaluar la situación y saber de forma más precisa de cómo estamos".El Doctor de la UNER también señaló que se va a necesitar el compromiso de la gente: "Es esencial la colaboración de la gente, porque nuestros estudios se hacen también con información que le preguntamos a la gente y esto implica que se va a seleccionar (un grupo bastante grande) al azar una serie de familias y esas familias es muy importante que puedan colaborar con el encuestador", puntualizó."Una vez que tenemos esa información, como hicimos en la localidad de Villa Elisa, queda todo publicado, allí pudimos decir cuáles son los principales factores de riesgo que encontramos, pudimos decir cuál es la principal causa de muerte y es información que tiene que ser leída con ciertos conocimientos y no enfocarse solamente en algo y generar una polémica como nos sucedió en alguna otra ciudad", finalizó.