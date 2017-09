Confirman que joven santafesino perdido cruzó a Colombia

Luis Juez, embajador argentino en Ecuador, confirmó que el joven de Andino que perdió contacto con su familia cruzó el 23 de agosto hacia Colombia a través del paso de Ipiales con destino a Cartagena de Indias.



En contacto con el canal Todo Noticias, Juez indicó que los datos fueron aportados por Gendarmería de Colombia e Interpol, y se pudo constatar que Facundo Solimo ingresó el 23 de agosto a Colombia "por la ciudad de Ipiales, luego se hospedó en el Hostal Casa Quevedo en Bogotá hasta el 25 de agosto que partió a Cartagena de Indias".



El funcionario precisó que su familia ya fue notificada al respecto, luego de que la noticia de su falta de comunicación llegue a todos los portales de noticias del país. "Reniego más con los turistas argentinos que con mis hijos adolescentes", dijo fiel a su estilo.



Juez agregó que la zona donde estaba Facundo es un lugar típico donde los jóvenes realizan sus traslados "a dedo" y que se movilizó via terrestre teniendo en cuenta que no hay registros con su nombre en las conexiones aéreas que se efectuaron en las últimas semanas. El caso Facundo había comenzado su viaje el 15 de julio, partió de su casa rumbo a Córdoba y de allí fue a Salta, Jujuy, Bolivia, y Perú. Su último destino fue Ecuador, en la ciudad de Quito.



Solimo mide 1,86 metro, es de contextura mediana, tiene el pelo negro y lleva la barba tipo candado. Tienen ojos marrones y no posee tatuajes ni aros.