Paranaense en México vivió réplicas de terremoto: "Nunca me tocó pasar algo así"

Internacionales Ascienden a 58 los muertos tras el terremoto en México

Un fuerte terremoto sacudió anoche a México: de 8,2 de magnitud, fue el mayor que sufrió el país desde que se tienen registros, hace cien años. El sismo afectó a más de 50 millones de personas y se sintió con fuerza en Ciudad de México, aunque las zonas más golpeadas fueron Chiapas y Oaxaca, al sur del país.La paranaense Berenice Galizzi mencionó que está en permanente contacto con sus familiares y amigos que desde nuestra ciudad, están muy preocupados por la situación.. Al respecto afirmó: "No fue fuerte en Ciudad de México, sí en Chiapas. Estamos a unos 800 km del lugar donde fue el terremoto, aunque acá sentimos las réplicas que fueron a la madrugada. Estaba sentada y sentí que todo empezó a temblar, a moverse: una estufita que tenía al lado, los cuadros, la compu. Les dije a quiénes estaban conmigo: `chicos, estoy mareada`. Cómo yo nunca viví algo así, quedé con vértigo, mareos. La gente que estaba en el bar donde yo canto, pagó las cuentas y se retiró enseguida".Al mismo tiempo contó que"Allá (por Paraná, nuestra ciudad) somos unos beneficiados, porque no tenemos esta clase de desastres naturales", reflexionó la joven.Mencionó queDejó en claro que el temor sigue ya que "las réplicas pueden pasar hasta en tres semanas".Por lo pronto, dijo, "no hemos salido de las casas".En Ciudad de México "se movió el Ángel de la independencia, que es lo que en Buenos Aires es el Obelisco. Tiene cimientos bien fuertes".La chica aseguró que los mexicanos, ante estos hechos, "son solidarios; se ha comunicado mucha gente conmigo".Berenice mencionó que muchos argentinos "eligen México para vivir. Hay muchas posibilidades de trabajo en lo relacionado con el arte, la música".