No se han registrado casos confirmados de dengue autóctono en Entre Ríos

Vaciar recipientes que acumulen agua y desmalezar los patios, son dos de las medidas más importantes que año a año recuerda el Ministerio de Salud, para disminuir al máximo la circulación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.



En lo que va del 2017, en Entre Ríos no hubo circulación viral de dengue autóctono. Hasta el momento, se notificaron 121 casos sospechosos, de los cuales, 118 fueron descartados y tres continúan en estudio. En este marco, la Dirección de Epidemiología de la provincia, dependiente del Ministerio de Salud, brindó una serie de recomendaciones y acciones de prevención para realizar durante todo el año en los hogares.



El dengue, la fiebre chikungunya y el virus zika se transmiten por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Cuando el mosquito se alimenta de la sangre de una persona enferma por alguna de estas infecciones, y luego pica a otras personas, les transmite la enfermedad.



Si bien existen especialistas que están informando que debido a los cambios climáticos podría haber una circulación adelantada del mosquito Aedes Aegypti a nivel nacional, en la provincia de Entre Ríos no ha habido casos autóctonos de dengue notificados. Es necesario tener en cuenta que el clima es un factor importante en la proliferación del vector, uno está relacionado a la frecuencia de las lluvias y otro a la temperatura. La combinación de calor y lluvia hacen que el riesgo de circulación viral sea mayor.



En este sentido, el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, informó: "Se han notificado durante todo el año casos sospechosos de dengue, zika y chikungunya, pero hasta el momento ninguno es confirmado. Hay que tener en cuenta las personas que viajan a lugares endémicos, quienes deben evitar la picadura del mosquito".



Además, el funcionario destacó: "En los próximos meses que comienza el verano, el movimiento de personas que se van de viaje a zonas endémicas, aumenta el riesgo de circulación autóctona en nuestra provincia. Es decir, que haya mosquitos infectados. Por eso insistimos en la prevención, descacharrización y eliminación de criaderos".



La prevención comienza en casa



La primera medida es eliminar el agua acumulada en el interior y alrededor del hogar: vaciar y limpiar con un cepillo o esponja, dar vuelta, cubrir o tirar los recipientes que puedan acumular agua (baldes, macetas, floreros, juguetes, piletas, bebederos de animales, entre otros).



Además, mantener tapados los tanques y recipientes que colectan agua o pueden recolectarla si llueve; utilizar malla o tela metálica en las puertas o ventanas; como así también, mantener los patios desmalezados, y destapados los desagües de lluvia de los techos.



En caso de que la persona viaje a un lugar potencialmente endémico, hay tener en cuenta evitar la picadura del mosquito en esos lugares, utilizando repelente, y usando ropa de mangas largas. Como así también, poner tabletas o repelentes en los espacios cerrados.



Síntomas de alerta



Los síntomas más comunes que padece una persona que podría estar infectada por dengue son: fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular. Generalmente, no hay signos de complicaciones respiratorias, como dolor de garganta o tos. En caso de sospechas, consultar de inmediato en el centro de salud u hospital más cercano.



Cabe citar que según el último Boletín Epidemiológico de la cartera sanitaria, los casos sospechosos de chikungunya este año fueron 14, de los cuales 13 están descartados y uno continúa en estudio. Por otra parte, y con respecto al virus zika, en el transcurso de este año se notificaron 20 casos sospechosos, de los cuales tres están en estudio y el resto fueron descartados.