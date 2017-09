ONG celebró la petición para la doble vía del puente Victoria-Rosario

Política Las ciudades Rosario y Victoria se unen para pedir la doble traza del puente

La intendenta Mónica Fein y su par de Victoria, Domingo Maiocco, informaron que presentarán en el Ministerio de Transporte de la Nación una propuesta para la construcción de la doble vía en el puente Rosario-Victoria.celebraron que el tema haya ingresado en la agenda política pero también se mostraron cautos respecto del anuncio."Celebramos que las autoridades, por primera vez en todos estos años, recordemos que el puente fue inaugurado en 2003, tengan el tema al menos en agenda", indicó al programa, María Eugenia Crovetto, referente de la entidad.En la oportunidad, también agregó: "Esperemos que este proyecto que las autoridades elevaron al Congreso, tome su curso correspondiente y que no sea una cuestión porque estamos próximos a las elecciones"."Fue inaugurado tres veces y siempre, en momento electorales", argumentó.Y en esa línea, Crovetto esperanzó con que las organizaciones que están trabajando con esta temática sean convocadas para el debate de la iniciativa que permitiría optimizar el transporte y hacer mucho más seguro el tránsito en el corredor vial."Pensando en la construcción de la seguridad vial, más allá del caso particular de cada familiar, deseamos que esto no quede en anuncios y no sea una cuestión de agenda política", remarcó."Nos reunimos hace varios años ante la necesidad de exigirle a las autoridades competentes la necesidad de replantear el tránsito sobre esa vía y la necesidad de una doble vía", comentó la referente de Puente Estrella, al tiempo que indicó, que también trabajan junto a la ONG Compromiso Vial de Rosario.Según justificó Crovetto, no hay cifras oficiales sobre las muertes registradas en el puente. "Según la concesionaria, habría 29 fallecidos hasta 2014, pero hasta esa fecha nosotros llevábamos contabilizados 42, y hoy asciende a 50", advirtió.De acuerdo a lo que indicó la referente de la ONG, "son 60 kilómetros de ruta peligrosa". "El proyecto estaba presupuestado para que tenga dos manos, una vía férrea en el medio, con dos cabeceras y un puesto sanitario en cada una de éstas, además de dos peajes, siendo que hay uno solo. No cuenta con cordón, no tiene banquina y por día transitan más de siete mil vehículos".