Preocupan los piedrazos a colectivos y autos en autopista Rosario - Santa Fe

Los ataques a piedrazos a los vehículos que circulan por la autopista a Santa Fe, sobre todo en el tramo entre Granadero Baigorria y San Lorenzo, tienen a maltraer a automovilistas y choferes, sobre todo por lo que parece ser, en los últimos meses, un recrudecimiento de estos actos de vandalismo. Este miércoles, tres colectivos de una misma empresa fueron apedreados y llegaron al galpón con los vidrios rotos, y la misma suerte habrían corrido otros vehículos que circulaban por el corredor a la altura del puente ubicado al norte de Fray Luis Beltrán. Pero no son los únicos casos, en un día, una firma sufrió once ataques, y hasta un colectivo de Gendarmería que trasladaba efectivos fue cascoteado.



Vía Sero es una empresa ubicada sobre el ingreso sur a San Lorenzo, que se dedica al traslado de personal de fábrica a más de 25 plantas ubicadas en el cordón industrial, entre otros puntos. Tiene una flota de 75 vehículos que transitan permanentemente por la autopista. Nicolás Vivas, encargado de Logística, contó a LaCapital lo sucedido el miércoles. Ese día, a las 15.30, un coche que había terminado el servicio y volvía de Rosario fue atacado a la altura del puente de Beltrán y sufrió la rotura de vidrios en la puerta y en uno de sus laterales. Diez minutos más tarde ocurrió otro ataque, también con el saldo de un vidrio roto, y a las 19 le ocurrió lo mismo con un tercer vehículo.



La prensa de San Lorenzo relevó además ataques a siete automóviles y a dos utilitarios que transportaban pasajeros, pero esto no fue corroborado oficialmente por este diario.



Muy seguido



"Esto pasa muy seguido, y no sólo a nuestra empresa, sino a todas las que recorren este tramo de la autopista", contó Vivas. Por su ubicación tan cercana a la doble traza, Vía Sero asiste a numerosos vehículos de pasajeros que sufren averías y no pueden seguir circulando. "Hemos auxiliado a Crucero del Norte y a empresas de otras provincias que no tienen base logística en la zona. Incluso, debimos atender a un colectivo de Gendarmería que circulaba con efectivos en su interior y también sufrió roturas por los piedrazos", contó. Y abundó: "Hace tres meses nos rompieron 11 coches en un día".



Las denuncias no suelen hacerse en sede policial. Se pudo corroborar que no hubo ninguna presentación formal en San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez ni Ricardone. Los llamados se hacen al 911 o directamente a la empresa que administra el peaje de la autopista, hasta hace poco Arssa, hoy Vial Santa Fe, para que se comunique con las fuerzas policiales. "En general van a los lugares, y los agresores se dispersan", contó el directivo de la transportista sanlorencina.



Los ataques se dan desde colectora, en zonas de yuyales donde los agresores se esconden, o desde los costados del puente. Se supone que son jóvenes cuyo único objetivo es hacer daño, porque no sacan provecho de lo que hacen. Los coches tampoco se detienen, así que no se perpetran robos. Piensan en chicos de la zona, aunque hasta donde se sabe, ninguno fue aprehendido.



Ayer, y a partir de los sucesos del miércoles, la policía reforzó el patrullaje y puso en funcionamiento un dron para monitorear la zona del puente, donde no hay cámara de seguridad pero sí un radar que controla la velocidad de los vehículos para labrarle multas.



El problema no es nuevo, pero tuvo algunos repuntes. Sin ir más lejos, y a propósito de ataques similares a otros colectivos muy cerca de donde se dieron los del miércoles, la gerenta de la empresa de micros de larga distancia Tata Rápido, Lilian Garnicas, señalaba el 17 de agosto que estos hechos están ligados actos de "diversión" y que nada tienen que ver con un hecho "delictivo de otra naturaleza". Sin embargo, la directiva advirtió que "si un piedrazo le pega aun chofer de un micro se ponen en riesgo muchas vidas". (La Capital)