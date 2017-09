Avanza un proyecto para cambiar el mes de festejo del Día del Padre

El Senado aprobó y giró ayer a Diputados un proyecto de ley que establece el "24 de agosto de cada año como "Día del Padre", en honor a la fecha en que el General Don José de San Martín se convirtió en tal". Es decir, pasar el festejo de la fecha actual de junio. De sancionarse quedará pegado al del Día del Niño.



La iniciativa madre partió de Julio Cobos (UCR), aunque también presentaron textos propios -luego unificados- la cristinista Anabel Fernández Sagasti (ambos, de Mendoza) y el gremialista petrolero Guillermo Pereyra (Neuquén). Años atrás, y a instancias del senador (mandato cumplido) y excandidato a gobernador de Mendoza Adolfo Bermejo (PJ), se aprobó un proyecto que perdió estado parlamentario.



En 1966, el entonces presidente norteamericano Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos. En la Argentina esa conmemoración fue, hasta 1958, el 24 de agosto. Después se modificó esa fecha por un "olvido".



La iniciativa que avaló ayer el Senado plantea que "la conmemoración de la fecha instituida se celebrará cuando la misma coincida con el día domingo o, en su defecto, el domingo posterior de cada año calendario".



Además impone que "la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares y oficiales de jornadas alusivas al Día del Padre tendientes a homenajear la memoria y reconocer al General José de San Martín como padre de la patria".



En los fundamentos de su proyecto -no del dictamen aprobado ayer-, Pereyra destacó: "Consideramos importante que no se sobrepongan intereses comerciales a los auténticos valores de nuestra patria, sustituyéndolos por un mero afán consumistapromovido por quienes necesitan fijar un día de algo o alguien para obligar a la gente a comprar".



Al término de la sesión, Cobos aseguró: "En nuestro país se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio. Ese día se rinde homenaje al padre norteamericano John Bruce Dodd, quien había criado él solo a nueve hijos. Queremos cambiar y recuperar la tradición de festejar el día de padre en honor al General San Martín. Como cuyano es un orgullo resaltar la figura del General, no sólo como estratega militar y Padre de la Patria, sino fundamentalmente como ejemplo de valor a imitar y conductas a seguir". Mendoza mantiene en la actualidad la fecha de agosto. (Ámbito Financiero)