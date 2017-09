Siete empresas solicitaron más de 500 nuevas rutas aéreas

Siete empresas privadas solicitaron este miércoles nuevas rutas para operar vuelos regulares y otras 2 compañias pidieron autorización para dar servicios no regulares durante la segunda audiencia pública que realizó hoy el Gobierno Nacional, a partir de la cual se analizarán las ofertas presentadas para cubrir un total de 503 rutas aéreas regionales, internacionales y de cabotaje.



En total, se solicitaron 203 rutas de cabotaje y 300 internacionales. Las propuestas apuntan a 15 ciudades puedan estar conectadas con vuelos comerciales, mientras once provincias pasarán a contar con conexiones internacionales. Las siete empresas que presentaron sus pedidos para explotar vuelos regulares de pasajeros son: Buenos Aires International Airlines; Grupo Lasa; Just Flight S.A.; Norwegian Air Argentina; Servicios Aéreos Patagónicos S.A.; Polar Lineas Aéreas; y Avian, que amplió lo solicitado en la audiencia anterior.



En tanto, las empresas, Emprendimientos Aeronáuticos SA (SEA) y Argenjet solicitaron autorización para operar vuelos no regulares.Entre los destinos nacionales que hasta el momento no tienen conectividad aérea se cuentan ciudades como Presidencia Roque Sánez Peña, en Chaco; Marcos Juarez, en Córdoba; Tandil, La Plata; Necochea, Olavarría, Bolívar y Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires; Villa Mercedes, San Luis; Perito Moreno y San Julián en Santa Cruz; Concordia en Entre Ríos y Sunchales y Reconquista en Santa Fe. A su vez las once provincias que tendrán vuelos directos al exterior son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, San Juan, Chaco, Jujuy y Neuquén.