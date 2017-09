Encontró billetera de jubilado con $ 8.000 e inició una búsqueda para devolverla

Foto: Silvio Uría Crédito: Rio Negro.com

Silvio Uría encontró en la ciudad rionegrina de General Roca la billetera de un jubilado con $ 8.000 inició una búsqueda implacable en redes sociales para dar con su dueño.



Tras encontrar la billetera con el sueldo íntegro de un jubilado, Silvio decidió buscar al dueño a través de una cadena que empezó en redes sociales. Y no sólo lo encontró, sino que para asegurarse de que el hombre recibiera la plata se fue él mismo con su camioneta cerca de la medianoche del lunes hasta Chacra Monte, el barrio donde vive el hombre, para entregársela en mano.



"Cualquiera hubiera hecho lo mismo: mi hijo o mi viejo, que también es jubilado. No busqué protagonismo con esto. Sólo recurrí a las redes para encontrarlo y viste cómo son las redes. Están los que llenan de elogios y lo que agarran todo para la joda", declaró ayer Uría en diálogo con el diario Río Negro, que publica la noticia.



El "Flaco", que atiende un negocio de matafuegos en Roca, encontró la billetera con 8.000 pesos y los documentos de Rogelio Bustamante, de 82 años y es por eso que siempre supo que el dinero le pertenecía a un humilde jubilado.



Según publica el medio que dio a conocer la noticia, el sólo pensar que alguna persona mayor dependía de ese dinero para sobrevivir lo motivó a Uría a devolverla. "Había un ticket que indicaba que recién habían retirado el dinero", comentó.



Fue entonces que publicó en Facebook que buscaba al dueño de las cosas, y que de no encontrarlo llevaría la billetera a la Comisaría 3ª. Pero no fue necesario. Un llamado cerca de la medianoche, cuando ya estaba por acostarse, lo contactó directamente con el dueño de la billetera, que desesperado intentaba comunicarse con él.



"Me confirmó la identidad y se lo acerqué hasta la garita del barrio. El hombre estaba desesperado. Hasta me quiso dar una propina por la devolución, pero no lo acepté", dijo Uría.



Para él no se trató de una "acción extraordinaria", sino que se mostró convencido de que todas las personas deberían tener la misma reacción que tuvo él.



"¡No puedo creer que quieras devolver todo! ¡Gracias por mostrarnos a todos que todavía hay gente buena! ¡Te felicito por tu gran gesto, no cualquiera haría lo mismo!", le dejó escrito Gabriela, una vecina que vio su publicación por Facebook.



"Te pasaste, una persona digna de conocer. Más aún sabiendo que es de un jubilado", sumó otro roquense, entre muchos otros comentarios que lo felicitaron por la actitud.