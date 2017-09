Un perro atacó a una niña de 3 años y le provocó diversas heridas

Un perro atacó a una niña de tres años en la ciudad de Chajarí. El padre de la menor relató que estaban "en un supermercado haciendo la compra para el mediodía y no vimos el animal. Mi nena salió a buscar un changuito para llevar las cosas porque adentro no había ninguno y en ese momento la ataca y la muerde"."Mi señora que comienza a gritar desesperada, salgo y veo a la nena totalmente ensangrentada y llorando, la levanto y la llevamos al hospital inmediatamente", dijo a Tal cual Chajarí.Como consecuencia del hecho, la pequeña "tiene 7 cortes en la cabeza, cortes en el rostro, en la frente un corte de casi 12 centímetros, y en el párpado y en la nariz dos cortes más"."En el hospital la atendieron recontra bien, hubo enfermeras y una médica que inmediatamente llamó a un cirujano que apareció en minutos, y comenzó a suturarla en el párpado, mientras yo la tenía en mis brazos. Luego de que todo estuvo más tranquilo nos subieron a una ambulancia y nos llevaron a Concordia para una tomografía que gracias a Dios salió todo bien".En los días subsiguientes se le hicieron estudios oftalmológicos a la pequeña de 3 años, dando resultados satisfactorios.Con respecto a la situación el padre sigue diciendo "al animal lo tengo identificado y para mí fue una casualidad pero hay muchos animales grandes sueltos sin dueños responsables y no se preocupan si muerden o lastiman o persiguen una moto o un auto. Yo no es que quiero pero sería bueno que el gobierno empiece a tomar medidas y que le cobren una multa al dueño y si lo van a retirar o no y ver la magnitud de la agresividad del animal".Y finalizó diciendo: "Gracias a Dios que todo terminó bien, por casualidad, sino quizás hubiéramos estado hablando de otra cosa".