Condena a Escobar Gaviria: "Se hizo justicia; mis hijos no mintieron"

La madre de Alexis Andrizzi, el joven que dio su demoledor testimonio en el juicio que terminó con la condena a 25 años de cárcel al sacerdote, Juan Diego Escobar Gaviria, señaló que siente "una alegría enorme. Se hizo justicia. Mis hijos no mintieron. Es un paso importantísimo".Nancy Ruiz Díaz admitió anteque "hay muchos detalles que yo no sabía. Alexis no me había contado, no quería que los escuchara. Saber que tu hijo sufrió todas estas aberraciones hace que sienta una gran impotencia".A quienes no se animan a denunciar los instó a que "tengan fe, que hablen porque hay justicia. En estos casos no se mienten. Son hechos aberrantes".Por su parte, Alexis dijo a este medio que durante los días de juicio "fue muy duro y positivo. Pensé que era el único y lamentablemente no fue así"."Lo que hacen ellos es contundente. Te van trabajando la cabeza hasta que caés", manifestó a. Interrogado acerca de qué les diría a quienes apoyan al sacerdote expresó: "No se dan cuenta que tienen nietos, hijos sobrinos. Y si les hubiese ocurrido a ellos, que hubiera pasado si yo hubiese estado ahí afuera con un cartel apoyando al cura".