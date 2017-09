Reconocieron con los premios Antequeda a 17 docentes entrerrianos

Se entregaron los reconocimientos "Maestro Ilustre Entrerriano Manuel Antequeda" a 17 docentes representantes de los departamentos de la provincia, durante una ceremonia realizada este martes en el salón auditorio del Consejo General de Educación.Fue la docente Claudia Alejandra Ferrerois del departamento Colón, la elegida para representar a la provincia en la entrega del premio nacional."Es un honor recibir este premio y lo comparto con mis compañeros que me han enseñado un montón", agradeció al docente reconocida ante, quien desde 2002 se desempeña en una escuela nocturna para joven y adultos."En estos tiempos en los que es muy discutida la labor docente, recibir un premio de esta categoría me pone muy orgullosa", valoró Ferrerois, al tiempo que comentó que para ella, la profesión docente "es parte de mi vida, y lo hago con mucho cariño"."Educar es una labor muy loable", remarcó.En esa línea, también dejó un mensaje para los trabajadores que recién se inician en la Educación. "Es un gran desafío, pero hay que hacerlo con mucho cariño; son tiempos difíciles en las aulas y necesitamos de mucha paciencia, amor y conocimiento para poder salir adelante", animó.En la oportunidad, la docente destacada por el departamento Gualeguay, Edelma Isabel Dotta, antese mostró "muy agradecida" por el reconocimiento. "Mi tarea está siempre dedicada a los niños y jóvenes que se acercan a las escuelas. Para mí, la docencia es compromiso, el enseñar es mi pasión, el acercar a un niño o un joven al conocimiento", remarcó.La docente que se desempeñó en escuelas rurales, rememoró los "muy buenos recuerdos" que tiene de los ámbitos rurales y en la ocasión también instó a la reflexión de la labor docente. "Siempre hay que pensar que el sujeto que llega a una escuela es porque necesita acercarse al conocimiento", indicó.Por su parte, la reconocida por el departamento Diamante, Gabriela Madur, profesora de Geografía en la escuela secundaria Nº15, comentó que para ella, la docencia "es su vida" y una profesión que le ha enseñado mucho."Adoro a mis alumnos, incluso mis hijos me recriminan que les tengo más paciencia a ellos", acotó.En tanto, el docente reconocido por el departamento Federación, Juan Marcelo Same, oriundo de Chajarí y que se desempeña en la secundaria Nº13 de Colonia Santa Juana, comentó que recorre 50 kilómetros diarios, de ida y vuelta, por caminos de tierra, para ir a darles clases a sus alumnos."Esta profesión es lo mejor que me pasó en la vida", valoró. "Es un logro muy importante, además porque siempre tratamos de estar al día con los temas, en la búsqueda de estrategias dicóticas y siempre perfeccionándonos", remarcó.