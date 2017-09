Monitorean marcapasos que se venden en Argentina y corren riesgo de hackeo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sigue de cerca la situación de los marcapasos de marca Abbot, los cuales tienen un código de fuente vulnerable.



La información fue confirmada por la propia empresa, aunque hasta el momento no se registraron fallas en los dispositivos, según lo informado por Anmat.



"Esta Administración Nacional se encuentra monitoreando en el país la situación" de los marcapasos Abbot, marca que comercializa en Argentina cinco modelos, "a través del área de Tecnovigilancia de la Dirección de Productos Médicos, sin tener a la fecha ningún reporte de efectos adversos asociados a posibles hackeos a dichos dispositivos", tal lo afirmado a Télam por una vocera del organismo.



La semana pasada, Abbot le recomendó a pacientes estadounidenses que controlen los dispositivos que tienen colocados, ya que se dieron cuenta que un código que controla el funcionamiento es hackeable.



Por esto, desde la empresa emitieron un "aviso de ciberseguridad importante", confirmando que cinco modelos de sus marcapasos podían sufrir accesos a sus sistemas "sin autorización", por lo que recomendó la actualización del firmware, que son las instrucciones informáticas que establecen el funcionamiento básico de los estimuladores cardíacos.



"Si hubiera un ataque exitoso, una persona no autorizada (por ejemplo, un atacante cercano) podría acceder y emitir órdenes al dispositivo médico implantado a través de la capacidad de transmisión de radiofrecuencia (RF), y esos comandos no autorizados podrían modificar los ajustes del dispositivo (por ejemplo, detener el ritmo) o afectar la funcionalidad del dispositivo", explicaron desde Abbot.