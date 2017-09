Formaron el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Benito

La zona de San Benito, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda no contaba con un cuartel de Bomberos. "El tiempo de respuesta desde que sale Bomberos de Paraná, es de media hora a cuarenta minutos, por lo que la iniciativa surge de esta necesidad", relató a, Diego Andrián, asesor letrado del consejo directivo de Bomberos Voluntarios.Mencionó que la documentación para obtener la personería jurídica, ya está presentada. A raíz de esto, están "en la etapa de formación" y al respecto "se ha encarado una campaña de socios, se han realizado rifas para adquirir elementos, se han hecho gestiones en Gobernación y la viceintendencia de la ciudad de San Benito, hemos desarrollado encuentros con las instituciones intermedias de la localidad, en donde nos han dado una buena acogida, para desarrollar esta iniciativa". En el mismo sentido afirmó que "se integró un cuerpo de aspirantes que se están formando para brindar servicios en la comunidad".Para el cuartel necesitan un terreno, "de unos 10 metros por 15 metros, aproximadamente, para cederlo en comodato, a construir o con construcción, a los fines de que se pueda comenzar con el desarrollo de las actividades". De esta manera, pretenden, "poner al cuartel de forma provisoria hasta que consigamos el lugar definitivo", expresó."Cualquier donación de lote o de vehículo para brindar asistencia en la zona de San Benito, y zonas aledañas, será bien recibido", acotó.Al respecto, dijo que se están realizando convenios con Bomberos Voluntarios de otros lugares, y ejemplificó que "de bomberos de Basavilbaso estamos recibiendo capacitación y donación de elementos y Bomberos de la provincia de San Juan han colaborado con elementos estructurales".Por su parte, el subcomandante Pablo Gaitán, jefe activo de bomberos de San Benito, explicó aque han comenzado a trabajar con esta finalidad "desde hace cinco meses". No obstante, recordó que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años, "cuando la localidad se vio afectada por un gran temporal: Fuimos varios de lo que hoy conforman el cuerpo activo, trabajamos a destajo durante muchos días, durante la inclemencia climática. Hicimos lo que hoy le da tranquilidad al habitante de la ciudad y de zonas aledañas, de que contamos con el propio cuerpo de Bomberos".El curso de capacitación que se está realizando "dura entre ocho y nueve meses, de un nivel académico importante, con capacitaciones intensas, tanto en lo académico, lo teórico y lo físico. Buscamos aportar para San Benito y todas las zonas aledañas, personal capacitado para las situaciones que requieran nuestra presencia".Para aquéllos que deseen comunicarse, en Facebook se puede hallar la página "Bomberos San Benito oficial". Ya disponen de las líneas de emergencia 154406635 habilitado para las emergencias, las 24 horas del día, para las emergencias que los ciudadanos necesiten. "Si bien no contamos aún con vehículo, hemos colaborado con accidentes de tránsito, personas que se han descompuesto en la vía pública, mordeduras de perros. Estamos cubriendo un servicio indispensable en la ciudad", acotó Gaitán.