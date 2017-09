Habló la madre del niño con Asperger tras polémico festejo en grupo de Whatsapp

Sociedad Madres festejan en grupo escolar que sacaron del curso a un nene con Asperger

Los repudiables mensajes

Las madres hacían paro

Investigarán el cambio de curso

Denuncia por discriminación

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

Está en cuarto grado y tiene un trastorno del espectro autista llamado síndrome de Asperger. Según denunció su tía Rosaura Gómez a través de Facebook, las mamás de sus compañeros de aula venían pidiendo que lo expulsaran y terminaron festejando que lo cambiaran de clase dentro del grupo de WhatsApp del 4° C. Pasó en el Instituto "San Antonio", en la localidad bonaerense de Merlo.por WhatsApp y acompañó su texto con emoticones de aplausos, fiesta y brindis, según el posteo compartido por Gómez en Facebook."Ojalá sea una buena noticia para ese nene ytengan una primaria como se merecen", aseguró otra."Qué bueno para los chicos, que puedan trabajar y estar tranquilos", se sumó una tercera.En su descargo, Gómez precisó que; eso no pasó pero lo cambiaron al otro 4°. Se supone que es un colegio religioso y esta fue la reacción de las mamás al enterarse", publicó la tía del niño afectado junto con las imágenes del chat de WhatsApp del grupo de madres., agregó Gómez.. Una madre que forma parte y vio lo que escribían sobre él me pasó las capturas. Me indigné muchísimo", dijo Paola.que me va a recibir mañana. Mi hijo está angustiado. Le costó mucho tener un grupo de amigos y no quiere perder lo que consiguió. Lo charló con la psicóloga, pero no es un cambio fácil para él", agregó la mamá que resaltó que "".La directora provincial de Educación de Gestión Privada, Nora Pinedo, aseguró que "mañana a primera hora, si los padres del niño estuvieron de acuerdo y si se priorizó la situación del menor. Vamos a entrevistarnos con las autoridades del colegio y con los padres", detalló Pinedo.Y destacó: "En caso de verificarse que las madres se manifestaron de esta manera a través de las redes sociales, será nuestra tareay sobre la responsabilidad frente a ello que nos compete".Por su parte,Es un trastorno del desarrollo cerebral que forma parte de los trastornos del espectro autista que produce dificultades en la interacción social y en la comunicación, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringida.Las personas con el síndrome más intenso pueden incluso no comprender qué significa una sonrisa o cualquiera otra gesticulación que transmitan algún tipo de comunicación, lo que dificulta el desarrollo de los vínculos sociales.Los más característicos son incapacidad para mantener una conversación, torpeza motora, memoria extrema para detalles pequeños, dificultad para adaptarse a los cambios en la rutina. También suelen presentar conductas repetitivas o perseverantes y pueden tener habilidades verbales avanzadas (hablar como adultos).Por lo general, quienes padecen Asperger no pueden manejar sus emociones adecuadamente por lo que suelen tener 'rabietas'.Un plan de tratamiento solamente se puede establecer cuando existe un trabajo conjunto entre padres, maestros y médicos.