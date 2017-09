Salvar la vida en el aire: médico reanimó a una paciente en pleno vuelo

Mientras regresaba de un viaje por Europa la semana pasada, el director del Hospital Protomédico "Manuel Rodríguez" de Recreo, Darío Montenegro, cumplió con su deber profesional y le salvó la vida a una mujer rosarina, que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el cigarrillo.



"Esta afección hizo que se quede sin oxígeno por la diferencia barométrica de la cabina que equivale alrededor de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, algo que le pasa sobre todo a las personas que tienen complicaciones respiratorias", explicó Montenegro.



El vuelo internacional, en un Boing 777 con más de 300 pasajeros, salió de Madrid, hizo escala en Roma y su destino final fue Buenos Aires. El médico santafesino se ubicaba en el sector medio de la parte posterior.



En el momento que el avión sobrevolaba el océano Atlántico, Montenegro escuchó por el altavoz "se necesita con urgencia un médico". "Justo estaba por dormirme cuando escuché el pedido de auxilio y me dirigí al fondo del avión (lugar de la cocina) para auxiliar a la mujer".



A primera vista, el médico observó que le faltaba el aire a la paciente y se mostraba irritada y de color azulado. "Le apliqué un inyectable y suministré oxígeno, además del uso de unos aerosoles con corticoides y broncodilatadores. Por suerte reaccionó bien a la medicación", contó. De no haber sido, el médico santafesino había previsto una segunda opción: "Hubiera implicado colocarle un catéter y enviarle un émbolo endovenoso, algo que es más complicado".



Este tipo de episodios en los aviones suelen ocurrir y al no llevar médicos a bordo, las tripulaciones tienen instrucciones para realizar la reanimación cardiopulmonar o utilizar el desfibrilador.



Por ello, la presencia de un profesional en medicina como pasajero, en casos como estos es fundamental y pueden salvar vidas. Montenegro reconoció que los tripulantes fueron de gran ayuda para estabilizar a la paciente. (El Litoral)