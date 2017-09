Carnaval de Gualeguaychú: Cada comparsa invertirá al menos $ 7 millones

Faltan cuatro meses para que comience la edición 2018 del Carnaval del País y los clubes apuestan fuerte. El próximo 6 de enero comenzará la competencia entre la última campeona, Ará Yeví del club Tiro Federal, que se enfrentará a Papelitos del club Juventud Unida y a O'Bahía del club de Pescadores.El presidente de la Comisión del Carnaval, Jorge Lonardi, aseguró que la comparsa Papelitos invertirá entre 7 y 7.5 millones de pesos. Los mismos números son los que maneja José Yanito El Kozah, referente del Centro Sirio Libanés, quien informó que cada comparsa estima una inversión similar, lo que representaría una suma entre los 21 y 22.5 millones de pesos, publicaEsta cifra representa el monto destinado a la compra de materiales, la construcción de carrozas, confección de vestuario y pago de la mano de obra.Además, tanto Jorge Lonardi como José El Kozah coinciden en que la inversión para la apertura del Corsódromo por noche rondará una inversión de 1.2 millones de pesos, por lo que deberán destinarse 12 millones de pesos para cubrir el total de la edición 2018.Esta cifra cubriría el pago de las grúas, la emergencia médica, bomberos zapadores, mantenimiento de tribunas, iluminación y sonido.El Carnaval del País cuenta con distintas fuentes de ingreso: el principal es el de la venta de entradas, la explotación de sillas, VIP y demás ubicaciones; y por otro lado, la venta del derecho a explotación publicitaria que es cedido a una productora privada.La cifra que pagó la firma Team Media para vender publicitariamente el Carnaval en este edición es de 3.8 millones de pesos. Ese dinero fue destinado a la inversión inicial para comenzar a confeccionar las comparsas.Jorge Lonardi estimó que se necesitan vender unas 90 mil entradas -sin descuentos- para recuperar la inversión total. De todos modos, el objetivo que se había propuesto la Comisión de Carnaval junto a Team Media fue la de alcanzar una venta de 120 mil entradas para toda la edición, incluyendo las de precios promocionales.La venta de sillas, ubicaciones en tribunas y sector VIP, también proporcionaría un significativo ingreso a las arcas del Carnaval.Los cambios en el manejo de la economía no significaron un impacto para las cifras de las comparsas. El Kozah aseguró que "pudo variar un 4%, un 5%; nos beneficia un poco pero no es significativo porque en lo que se gasta muchísimo es en hierro y eso no se puede traer por la cantidad que representa. El telgopor también es una cosa importante que se consume mucho dentro de cada una de las comparsas y tampoco se puede importar por una cuestión de volumen. Todas esas cosas que inciden mucho en los costos, son productos que se consiguen en el mercado local".Las primeras cuatro noches de enero (6, 13,20 y 27) la entrada general de mayores costará 230 pesos. Para el Feriado de Carnaval (10, 11 y 12 de febrero) el precio de las entradas será de 290 pesos, mientras que para las restantes noches del segundo mes de carnaval el precio será de 250 pesos (3, 17 y 24 de febrero). Los menores de 12 años abonarán un seguro de espectador cuyo valor será de 60 pesos.Estos precios de la preventa de entradas generales estarán solo en la modalidad online en la web www.carnavaldelpais.com.ar hasta el 30 de noviembre.