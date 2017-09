Prohíben la venta de una serie de productos médicos fuera de Córdoba

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una serie de productos médicos en todo el territorio argentino a excepción de Córdoba. La decisión se adoptó tras detectar casos de "comercialización interjurisdiccional" por parte de la empresa distribuidora.



En los considerandos de la medida, que fue comunicada a través de la disposición 9623-E/2017 e integra el Boletín Oficial de este lunes, la ANMAT argumentó que la firma Carrizo Dental de Veca SA emitió al menos tres facturas a favor de establecimientos ubicados en Buenos Aires, Tucumán y Corrientes.



Y luego remarcó que la firma no se encuentra "habilitada por esta Administración Nacional como Empresa Fabricante De Productos Médicos ni como Empresa Distribuidora De Productos Médicos y/o Productos Para Diagnósticos De Uso In Vitro".



En la misma disposición, la autoridad regulatoria instruyó sumario sanitario a la firma por presunta infracción a la legislación vigente.





El listado de artículos prohibidos:



A) "Unidad rotulada como "GLUTARCOAT-WS / GLUTARALDEHIDO 1-5 PENTANODIAL 2,5% / SOLUCION DESINFECTANTE Y ESPORICIDA PARA INSTRUMENTAL REUSABLE / USO MEDICO/ HOSPITALARIO / ODONTOLOGICO/ CONTENIDO 1000 CM3 / INDUSTRIA ARGENTINA / LOTE Nº 000021/ VENCIMIENTO: JUN 2018. Sin datos del fabricante responsable en Argentina



B) Una unidad rotulada como GLUTARCOAT-AS / GLUTARALDEHÍDO 1-5 PENTANODIAL 3% / DESINFECTANTE Y ESPORICIDA PARA INSTRUMENTAL REUSABLE / USO MEDICO / HOSPITALARIO / ODONTOLOGICO / CONTENIDO 1000 CM3 / INDUSTRIA ARGENTINA / LOTE Nº 000013 / VENCIMIENTO: JUN 2018". Sin datos del fabricante responsable



c) Una bolsa tipo pouch que contiene material textil color azul, con indicador de esterilización por vapor virado, rotulado como CARRIZO DENTAL / KIT ESPECIAL: 1 CAMISOLIN -1 BARBIJO- 1 COFIA / PRODUCTO ESTERIL", sin datos de lote y fecha de vencimiento".