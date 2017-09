Último primer día: Un curso completo habría ingresado alcoholizado a la escuela

La publicación en Facebook:

Una supuesta alumna de la escuela Normal de la ciudad de Federación, utilizó su cuenta personal de Facebook, para denunciar que un curso completo del último año (Sexto), fue en estado de ebriedad y trasnochados después de una fiesta. El hecho habría ocurrido el pasado virnes y según afirman, los jóvenes habrían provocado un gran alboroto.Según el texto publicado por la joven en una cuenta de Facebook y que fue reproducido por, señalaba que "alumnos de la Escuela Normal 5, del curso sexto de Humanidades, hoy a las 7 y 14 am, faltaron el respeto a la institución, a la directora y a la bandera mientras esta se encontraba siendo izada", dijo la joven.Además, describió que los alumnos de Sexto, "llegaron en estado de ebriedad y amanecidos al instituto (por la conocida fiesta del Último Primer Día Septiembre (UPDS), ultimo primer día de septiembre), con música y petardos causando un gran alboroto, y hasta llegaron a lanzar uno de ellos dentro del establecimiento", se indica en el escrito que se puede ver en las redes sociales.Finalmente, la denunciante que recibió, innumerables comentarios de desaprobación y reprochando la difusión de la situación, remarcó que "los profesores y el cuerpo directivo tomaron cartas en el asunto; hablaron con los chicos y citaron a los padres, (que se supone tendrían que ser responsables de sus hijos y no mandarlos en ese estado a un establecimiento donde se debería mantener el respeto hacia las demás personas).Como alumna de la institución me sentí avergonzada, al igual que muchos docentes", resaltó.

Inmediatamente, y como se puede ver en los comentarios, la alumna es repudiada por la publicación y entre los opinantes, se encuentran algunos de los involucrados, padres de los involucrados y otros.