Nonagenaria fue "armada" a reclamar a comisaría: le volvieron a usurpar la casa

Genoveva González (92) no se da por vencida y volvió a denunciar que personas desconocidas volvieron a ingresar sin permiso a su casa, ubicada en el barrio Hospital de esa ciudad del este cordobés.



Esta anciana se volvió conocida en todo el país el pasado enero cuando sacó una pistola en la sede de la departamental de policía después no obtener respuestas por una denuncia que había hecho por usurpación de su propiedad. La mujer por este hecho terminó detenida con arresto domiciliario y le retuvieron el arma, pero a los pocos días logró que la Justicia sacara a los supuestos usurpadores, que desde hacía varios meses habían tomado su propiedad.



Genoveva confirmó que volvió a radicar otra denuncia por la misma causa. "No sé quiénes son ni si son los mismos, porque yo no fui, para no hacerme mala sangre. No voy a entrar porque no sé con qué me puedo encontrar adentro, ¿y si hay alguien que me c? a palos ahí adentro?", explicó indignada la mujer en declaraciones a El Periódico.



Según contó a este medio, "hace tres o cuatro meses que me la tienen usurpada. Los vecinos son los que me llamaron y me dijeron que me han usurpado otra vez la casa". "Cada vez está más rota, antes no se notaba tanto, pero ahora han aplastado todo el tejido. Debe ser que van y vienen como se les da la gana. Dicen que entran a chupar por el patio, que traen cosas robadas también, eso es lo que comentan los vecinos", agregó.

La causa está siendo investigada por la fiscalía.



Fuente: La Voz del Interior.