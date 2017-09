En Rosario colocarán barreras debajo del puente a Victoria para evitar picadas

Luego de las reiteradas denuncias de vecinos de la zona norte de la ciudad de Rosario ante las picadas de vehículos que se realizan en el predio bajo el puente que los une con Victoria, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto que obliga a colocar barreras que impidan esta "práctica ilícita". La iniciativa menciona elementos como pretiles metálicos, bancos y mesas de hormigón, además de arbolado.



La autora del proyecto es la edila del Frente para la Victoria (FPV) Norma López, quien aseguró que "es evidente que el municipio no quiere o no puede controlar".



La concejala explicó: "Es un reclamo antiquísimo para Rosario. Estas barreras se colocarán debajo de la traza de avenida de Circunvalación, entre la rotonda de bulevar Rondeau y la rotonda de avenida Carrasco, para disuadir la realización de picadas de vehículos. Y también solicitamos la colocación de cámaras de videovigilancia en los mismos predios, pero eso no se aprobó".



La concejala también recordó que el Ejecutivo "aún no ha hecho nada al respecto del parque de la Cabecera (debajo de Circunvalación desde Rondeau hasta el río Paraná)". El plan fue votado y aprobado en un concurso de ideas, en el marco de recuperación del suelo como área de uso público para los rosarinos.



Sitios especiales



"Las picadas de vehículos tienen espacios determinados para su realización por la peligrosidad que representan para la ciudadanía. Estos espacios son los picódromos, creados por ordenanza Nº 9.072 y reglamentados por ordenanza Nº 9.414. Fuera de eso, son ilegales", argumentó López.



En este sentido, la referente lamentó: "Los vecinos que habitan en cercanías del puente Rosario-Victoria han denunciado en reiteradas oportunidades la realización de picadas en los predios debajo del mismo, principalmente en horario nocturno y fines de semana. El Estado continúa marcando un descontrol, debemos garantizar la seguridad de las personas".



En agosto de 2014 una niña de 5 años fue atropellada por una moto que corría picadas. La nena, que caminaba junto a su madre embarazada de siete meses y a su abuela, sufrió heridas en el rostro y diversos golpes.



Postal



Ya en ese momento se denunció que había alrededor de unas 60 motos y autos corriendo picadas en las calles que están debajo del puente Rosario-Victoria y las colectoras, en una postal que se suele ver los fines de semana, especialmente los domingos a la tarde. (La Capital)