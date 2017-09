Sacerdote recibió amenazas de narcotraficantes

Mensaje del padre Jorge Cloro tras las amenazas recibidas

El padre Jorge Cloro, sacerdote que trabaja en la atención y prevención de adicciones y drogadependencia en el barrio IAPI, en Bernal Oeste, fue amenazado por narcotraficantes. "Gordo, que no se metan con la calle. Decile al cura que solo haga misa", decía una de las amenazas.El padre Jorge Cloro -delegado episcopal de la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la diócesis de Quilmes y párroco del Espíritu Santo, del barrio IAPI, una villa de emergencia ubicada en Bernal Oeste- fue amenazado por grupos narcos para que cese su labor de atención a personas con drogadependencia.En un comunicado, la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia diocesana y Cáritas Quilmes, manifestaron públicamente su acompañamiento y el del obispo, monseñor Carlos José Tissera, y relataron cómo ocurrieron las amenazas.El sábado 26 de agosto, en el marco del programa que el episcopado argentino impulsa a través de Cáritas Argentina Comisión Nacional para la atención y prevención de jóvenes en situación de consumo problemático, se realizó una actividad de prevención en la comunidad San Francisco de Asís, perteneciente a la parroquia Espíritu Santo. Esta era una actividad recreativa nocturna con jóvenes en situación de vulnerabilidad social a través de juegos, deporte y música.El martes 29 de agosto, dos personas en moto interceptaron a un agente pastoral de la parroquia y le dejaron un mensaje para el padre Jorge Cloro. La amenaza verbal decía: "Gordo, que no se metan con la calle. Decile al cura que solo haga misa".Asimismo, cuando el padre Cloro salió de su casa, llegando a la zona conocida como la Rotonda de Pasco (avenida Pasco y Camino General Belgrano) se le reventaron tres cubiertas de su auto. Al bajarse, el sacerdote verificó que todas las cubiertas tenían tajos realizados con objetos punzantes."Lo que pudo terminar siendo una tragedia, gracias a Dios no lo fue", cuenta el comunicado. "No es la primera vez que el padre Jorge Cloro recibe amenazas. En meses anteriores, al realizar junto con un pastor evangélico de la zona y gente del barrio una marcha a favor de la vida y en contra del narcotráfico, tanto el pastor como el sacerdote recibieron mensajes de calumnias y de difamación", asegura.

La Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la diócesis de Quilmes, como también Cáritas Quilmes, han fortalecido sus esfuerzos para detener el avance de la droga apostando al trabajo preventivo y de contención de jóvenes que se encuentran en situación de consumo problemático. Específicamente, en los últimos tiempos, se ha potenciado este trabajo al realizar acciones tendientes a ingresar en los programas de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) que están orientados a atender a los jóvenes que se encuentran en las esquinas de nuestros barrios consumiendo drogas."No es la primera vez que miembros de nuestra Iglesia diocesana son amenazados por trabajar en la prevención y la atención de personas con problemas de adicciones", continúa el comunicado y agrega: "Sabemos de la metodología de los narcotraficantes, quienes se esconden en nuestros barrios, matando literalmente a nuestros jóvenes. Genera indignación que acciones en favor de los jóvenes se vean truncadas por estos actos 'mafiosos' que, por el contrario, no hacen más que afirmar la continuidad de nuestras estrategias que demuestran lo acertado de nuestras acciones de prevención y asistencia"."Sabemos de casos de sacerdotes que han sido amenazados en nuestro país y que han tenido que trasladarse para salvaguardar su vida y la de su entorno. También conocemos el caso del padre Juan Viroche, de Tucumán, de quien sus feligreses sostienen que fue asesinado por sicarios del narcotráfico", añade el comunicado."Desde la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Diócesis de Quilmes y desde Cáritas Quilmes hacemos un llamado a la defensa de la vida, un valor inquebrantable de un bien superior que está más allá de todo marco religioso o político", se aseveró."Ayúdennos a gritar: 'Ni un pibe menos por la droga'"Finalmente, el comunicado pide: "Ayúdennos a gritar #NiUnPibeMenosPorLaDroga"."Toda la difusión que tenga el tema a través de los medios de comunicación y de las redes sociales provocará en los narcos un repliegue prudencial que romperá el 'modus operandi' de intimidar, sembrar el miedo y asesinar, al que están habituados. Una fuerte exposición mediática en la zona y la presencia y adhesión a esta causa son las herramientas que ayudarán a equilibrar la balanza a favor de la vida", afirma el documento."Pedimos la intercesión, de nuestro padre obispo monseñor Jorge Novak, inquebrantable defensor de los Derechos Humanos, para que nos ayude a sostener y cuidar la vida", concluye el comunicado.