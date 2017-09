Mujer enfrentó a un ladrón que amenazó con un cuchillo a su pequeña hija

Foto: En la foto se pueden observar los cortes en la mano de la joven madre Crédito: Norte Misionero

Una mujer repelió con sus propias manos a un ladrón que amenazó a su hija con un cuchillo. Melani Armoa tiene 20 años, vive en una humilde vivienda la localidad misionera de Eldorado junto a su marido y la pequeña hija de ambos.



El martes al amanecer fue víctima de la inseguridad y se defendió de un delincuente que entró a robar en su propiedad. En entrevista con el sitio Norte Misionero relató: "Eran las 6.50 de la mañana, yo venía del baño con mi nena cuando veo que esta persona sale de mi casa con un cuchillo, bolso y zapatos míos y de mi marido. Directamente me dice que le entregue el celular y apunta a mi hija con el cuchillo. No sé si fue el susto o qué, pero le agarré el cuchillo y solté a mi hija. Empecé a gritar y gritar, no salía ningún vecino. Empezamos a forcejear y se rompió el cuchillo, ahí él me muerde (la mano) y yo le agarré del cuello y del abrigo".



Durante el forcejeo, dos vecinos acudieron a ayudarla y redujeron al maleante, que ahora se encuentra preso.



La valiente mujer prosiguió su narración: "En ese momento aparecen dos personas que lo andaban siguiendo, porque también intentó entrar en la casa de esta pareja. Ahí le agarramos y él empezó a decir que tenía la madre enferma, que él no quería hacer eso y que le habían mandado a robar".

Melani comentó que el delincuente "estaba drogado, se notaba que había consumido" algún estupefaciente. Agregó que al ver que su hija estaba en peligro, solo pensó que tenía que defenderla y tomó del cuello al malhechor con mucha fuerza mientras le decía, "en mi casa vos ni nadie vas a entrar y no vas a llevar nada de lo que tanto nos costó conseguir".



La mujer sufrió cortes en las manos cuando luchó con el delincuente hasta lograr quitarle el cuchillo, además de una herida por la mordida.