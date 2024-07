Docentes técnicos y privados ratificaron el paro de 48 horas y la movilización

Política UDA aceptó la propuesta salarial y no se suma a las jornadas de paro

La propuesta del Gobierno



Este martes el gobierno provincial presentó a los gremios docentes una nueva propuesta salarial, que consiste en una pauta semestral que iguale los salarios a la inflación mensual, y el pago de una suma fija de 200.000 pesos, que incluye a los pasivos y el aumento de un 13,4% del salario mínimo docente a $430.000.En el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso destacó el “gran esfuerzo” realizado por la Provincia para presentar la nueva oferta a los docentes que habían rechazado la anterior, y por eso, solicitó “un esfuerzo a todos”.Desde el Sindicato de Docentes Privados (SADOP), Alejandra Frank, secretaria general del gremio, confirmó aque tras la reunión del Consejo Directivo provincial“Siempre les decimos a todos los docentes que trabajan en escuelas públicas de gestión privada que tienen la protección del sindicato, pero les recordamos que no tenemos estabilidad laboral en el cargo y hay un empleador que toma medidas y lamentablemente tenemos denuncias de compañeros que están siendo amenazados y les sugieren que no pueden hacer paro”, manifestó Frank.Finalmente, la secretaria general de SADOP indicó que en la reunión de ayer, no se hizo referencia a los descuentos por los días de paro. “Sabemos que se anunció mediáticamente que día no trabajado será descontado, pero ese tema no se abordó”.Al igual que SADOP, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)Por este motivo, los docentes técnicos adhieren al paro previsto para este jueves 1 y viernes 2 de agosto. También se sumarán a la movilización que se realizará el jueves, concentrándose a las 10 en la sede del gremio, ubicado en calle Montevideo 163 de la ciudad de Paraná.– Un 5% de incremento para haberes de julio tomando para la base de cálculo los haberes de junio del año 2024.– Garantía de aumento salarial mensual conforme al índice de inflación desde haberes de agosto de 2024 hasta haberes de diciembre del 2024 incluido, sobre la base de los haberes de junio del 2024.– Una suma fija no remunerativa no bonificable de $200.000 en cinco cuotas iguales mensuales a abonarse con haberes de julio a noviembre inclusive del 2024.– Se propone que 1/5 de la suma prevista en el punto 3, tendrá el carácter remunerativo y bonificable a cuenta de futuros aumentos por cada agente a partir de los haberes de enero del año 2025 con un límite de $40.000 por agente.– La suma fija será abonada, además, a los jubilados.– Suba del piso salarial docente a $430.000 con los haberes de julio del año 2024.– De ser aceptados los puntos 1, 3 y 6, las sumas que corresponden a haberes de julio serán abonados por complementaria.