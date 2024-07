Roncaglia: “Hemos descuidado la seguridad” para “buscar al señor Fabiani”

Sociedad La familia de Enrique Fabiani pide que Gendarmería se sume a la búsqueda

Roncaglia defendió el accionar policial

Sobre el pedido para que intervenga Gendarmería

Enrique Fabiani, de 74 años, oriundo de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista, está desaparecido desde el 4 de junio. El hombre fue visto por última vez cuando ingresó a cazar en un campo ubicado en el departamento entrerriano de Villaguay, cerca del límite con el departamento La Paz, a la altura de la localidad paceña de Alcaraz.“Queremos a Gendarmería en Entre Ríos, trabajando en la búsqueda de mi papá. Él no aparece hace 52 días y nadie nos da respuestas. Hay muchas irregularidades en la Policía”, dijo su hija, Melisa.Remarcó al respecto que “apareció un cartucho disparado por la escopeta de mi papá, que fue encontrado por un vidente en un rastrillaje hecho por la Policía. Necesitamos a Gendarmería en el lugar y que esto sea el comienzo de la búsqueda de mi papá”, pidió.Consultado al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia., enfatizó que “la Policía ha trabajado intensamente todos los días”.En su afán por resaltar la magnitud de las tareas encaradas por la Fuerza de Seguridad entrerriana, el funcionario afirmó: “Hemos descuidado la seguridad en otros barrios para buscar al señor Fabiani, que vino de Santa Fe con dos amigos y surge de la investigación que tenía unos antecedentes como que se perdía. Va a cazar en un campo que le prestaron y se pierde”.Roncaglia acotó que “entre 100 y 200 policías lo han buscado todos los días. Se ha iniciado una investigación paralela, de manera científica. Se recorrieron miles de kilómetros cuadrados”.Admitió que “a la familia le llama la atención intervención de la Policía Rural, porque el último contacto que tuvo fue con un señor de apellido Lodi que tiene una estancia y lo echa. Se ve que estaba extraviado. Después Lodi llama a la Policía Rural. Llegan cuatro policías”.Sobre la “insinuación de que pudieron haber participado del delito de ocultamiento” expresó que “no surgen elementos de la participación criminal de estos cuatro policías en el hecho. Hay un fiscal que está haciendo un gran trabajo. Se ha allanado el domicilio de Lodi”.“Se ha revisado metro por metro y no sabemos qué pasó. La sospecha de la familia es por la relación de la Policía Rural con los dueños de los campos, pero por la simple razón de que son los damnificados por posibles hechos delictivos y está en contra de cazadores furtivos”, manifestó el ministro.Y continuó: “Sospechan que hubo un vínculo entre Lodi y los policías rurales, pero no hay ninguna imputación. Se está investigando. Queremos que la familia tenga la claridad de que la Policía está para cuidar a la gente y no para tener una connivencia con un eventual asesino”.“La familia tiene derecho de pedir la intervención de la Gendarmería, pero los fiscales lo evaluarán. Yo tuve una conversación y ellos consideran que no es viable, porque la Policía hizo todo bien”, cerró Roncaglia.