Guillermo Michel: "Entre Ríos se merece un equipo económico serio y profesional"

Este domingo el secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos -en los hechos el segundo en el Ministerio de Hacienda- dio una entrevista a un medio local que resulta importante observar. No por cuestiones positivas, sino por el nivel de improvisación y falta de conceptos técnicos conceptuales a la hora de detallar la gestión económica de la Provincia.



Estas son siete de algunas de las frases literales de la nota indicada que no resultan propias de un funcionario con un mínimo grado de profesionalismo:



“No es que tomamos una deuda para esto o aquello, sino que nos manejamos con todas las herramientas que nos dé el mercado”.

No se toma una deuda “para esto o aquello”. No sabemos qué es esto o aquello, pero los entrerrianos vamos a seguir endeudándonos nos avisa el equipo económico.



La renegociación de este compromiso con acreedores externos se dará “cuando la macro mejore y el posicionamiento del país en los mercados internacionales tenga otra perspectiva”.



Para el equipo económico, cuando la macro mejore veremos cómo sigue la deuda de Entre Ríos. Es decir que no tienen el mínimo grado de previsión macroeconómica de lo que viene para el país. El nivel de riesgo soberano, el nivel de acumulación de reservas, o alguna otra variante. Veremos cuando la macro mejore…



Respecto de las variables macro que dependen de la gestión de Javier Milei señaló que están en peores condiciones a las previstas, por lo cual es más conveniente honrar el acuerdo vigente. “Sentarse a negociar con peores cláusulas no tiene sentido. Es preferible hacer el esfuerzo, pagar y por lo menos evaluar en febrero qué es lo que el mercado acepta”.



El equipo económico nos pide que los entrerrianos hagamos un esfuerzo, paguemos y nos vemos en febrero. Muy “profesional” la proyección que tienen.



Respecto a la emisión de Letras ER 2024, aclaró: “Han salido varias provincias a colocar Letras y sinceramente con muy poco éxito. No son atractivos para el mercado. No tiene sentido que salgamos, pero sí hay que tenerlas por las dudas. Ante la situación compleja del país no podemos ser ajenos; el desacople financiero puede venir en cualquier momento, entonces tenés que tenerlas. Pero no es para utilizarlas”.



También el equipo económico nos dice que la provincia se tiene que endeudar con Letras ER 2024 (DECRETO 1.676/2024) en hasta Ochenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos pesos ($ 84.180.448.600) y/o su equivalente en dólares estadounidenses y/o cualquier otra moneda extranjera POR LAS DUDAS, PORQUE EL DESACOPLE FINANCIERO PUEDE VENIR EN CUALQUIER MOMENTO, ENTONCES TENÉS QUE TENERLAS.



En relación a los sueldos a término y el supuesto descalce financiero, valoró el esfuerzo: “Una cosa es tener el cronograma de pagos y estirarlo en diez días, que quizá se llega a pagar con la recaudación o lo que ingresa de coparticipación, pero para no afectar a quienes tienen que pagar el alquiler o le vence la tarjeta de crédito, lo calzamos en seis días y tiene su costo”.



El cash flow financiero de la provincia que administra el gabinete económico es –más o menos, parafraseando al funcionario- así: un cronograma que LOS ESTIRAMOS DIEZ DÍAS, QUE QUIZÁS SE LLEGA A PAGAR CON LA RECAUDACIÓN O LA COPARTICIPACIÓN PERO QUE A ALGUNOS (¿?) SE LO CALZAN EN SEIS DÍAS.



Respecto a la proyección de ingresos y gastos, para el funcionario es difícil proyectar cuándo se terminarán de calzar los ingresos y gastos del país por un problema aún más grave: “Se está desplomando más que la recaudación propia, la coparticipación en hasta un 20%. Es muy difícil proyectar porque va atado a la recaudación nacional. Sabemos que la economía no ha arrancado, que sigue muy compleja. Estamos cerca de alcanzar el equilibrio, pero esto puede variar, por lo cual no lo puedo asegurar”, sostuvo.



Es decir, que solo sabemos que se DESPLOMAN los ingresos de coparticipación, que la ECONOMÍA NO ARRANCÓ, y que no nos pueden asegurar cuándo tendremos equilibrio. Un presupuesto proyectado no propio de una provincia sino de un almacén de barrio (con respeto a todos los comerciantes minoristas de la provincia).



Respecto al contexto nacional y de la recaudación señaló: “Somos cautos. Por eso también las curvas de inversión son hasta lastimosas porque son muy chatas, de muy poca inversión. Preferimos eso y aprovechar si se genera un colchón. Es mucho más fácil decirle a una empresa, con cursas de inversión baja, que paren 15 días y retomamos luego y no llegar a un cuello de botella sin pagar y neutralizar las obras por meses como sucedió. Eso es mucho más costoso para las empresas y genera gastos improductivos más altos. Vamos soltando dinero a medida que va entrando”.



Una frase define el nivel de improvisación: “VAMOS SOLTANDO DINERO A MEDIDA QUE VA ENTRANDO”.



El nivel de improvisación y falta de profesionalismo a la hora de hablar de las finanzas de nuestra provincia es llamativo. La falta de seriedad de los funcionarios del Ministerio de Hacienda para comunicar un tema tan serio como es lo referido a las finanzas provinciales solo genera incertidumbre en los entrerrianos y en los inversores locales y externos.



En igual sentido, el gabinete de Hacienda debería informarle más seguido al Gobernador lo caótico que está viendo la macro nacional, el nivel de actividad y los recursos nacionales. Leyendo el análisis que el equipo económico provincial hace de la situación económica nacional, resulta difícil entender por qué se acompañan -sin discusión alguna- todas las medidas del gobierno nacional que llevan a esta situación.



El Gobernador es un economista formado, que ha administrado recursos y gastos; no puede admitir este nivel de amateurismo en su gabinete. (El Día)