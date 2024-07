Serenellini: “Se vienen tiempos donde vas a utilizar la moneda que quieras”

El secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, negó hoy que vaya a haber una nueva devaluación y afirmó que vienen "tiempos" donde se va a poder utilizar cualquier tipo de moneda.



"La brecha hoy es un 60% y es importante destacarlo. ¿Es lo mejor? No es lo mejor. Sabemos que esta es la brecha entre el oficial y el blue, pero se vienen tiempos donde vas a utilizar la moneda que quieras", aseguró Serenellini en declaraciones a Radio Splendid AM 990.



En este sentido, el funcionario agregó: "Si hacemos un negocio vamos a poder usar dólar, cripto, reales, euros, pesos; ese es el objetivo final. Tener finalmente esa posibilidad de utilizar la moneda que vos quieras".



A su vez, el secretario de Comunicación y Prensa negó la posibilidad de una nueva devaluación: "El Presidente y el ministro Luis Caputo han sido muy claros en ese sentido".



Además, el Serenellini aprovechó para explicar una frase que generó polémica cuando aún ejercía el rol de periodista y habló del tipo de ajuste que llevan adelante los diferentes sectores sociales.



"Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá 'no lo uso más', y otro, y ese es el que está grave, dirá no hay desayuno y no hay almuerzo, o sea, en distinto nivel todos estamos recortando", había manifestado en LN+.



Con relación aquellas palabras, el funcionario de Milei argumentó: "Primero, todos hemos hecho recortes, y los seguimos haciendo hoy... hay alguno que en vez de ir a esquiar se queda en su casa o va a la Costa; otro tiene inconvenientes con la prepaga; hay gente que tiene una necesidad más extrema, como por ejemplo no tener para comer, y ahí es donde tenés que ayudar y acompañar".



"Ahora, es de miserable que alguien me señale como que yo puedo llegar a decir que la gente no coma, que yo pueda llegar a pensar eso, cono hombre de familia y de bien", defendió Serenellini. (NA)